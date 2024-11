Dortmund-Captain Emre Can fliegt gegen Mainz vom Platz. Bild: IMAGO/DeFodi

Can-Rot und nächstes Debakel für Dortmund – Leverkusen patzt in Bochum

Borussia Dortmund kassiert in der 10. Bundesliga-Runde die bereits vierte Niederlage. Der BVB verliert in Mainz 1:3. Auch Leverkusen enttäuscht in Bochum.

Mehr «Sport»

Mainz – Dortmund 3:1

Ein mit der Roten Karte bestraftes Foul von Captain Emre Can nach weniger als einer halben Stunde stürzte Dortmund in die nächste Niederlage und bremste den Aufschwung der vergangenen Woche mit den beiden Heimsiegen gegen Leipzig und in der Champions League gegen Sturm Graz.

In Unterzahl waren die weiterhin ohne den verletzten Gregor Kobel spielenden Dortmunder in Mainz chancenlos, auch wenn Serhou Guirassy mittels Penalty zwischenzeitlich zum 1:1 ausglich. Der Schuss des früheren Stuttgarters blieb lange Zeit der einzige aufs Tor der Mainzer. Die Gastgeber trafen um die Pause herum durch Jonathan Burkardt und Paul Nebel, zwei Eigengewächse, zum Sieg. Silvan Widmer kam für Mainz in der Schlussphase zum Einsatz.

Mainz 05 - Borussia Dortmund 3:1 (2:1)

Tore: 36. Lee Jae-Sung 1:0. 40. Guirassy (Penalty) 1:1. 45. Burkardt 2:1. 54. Nebel 3:1.

Bemerkungen: 27. Rote Karte gegen Can (Borussia Dortmund, grobes Foul). Mainz 05 mit Widmer (ab 81.). Borussia Dortmund ohne Kobel (verletzt).

Bochum – Leverkusen 1:1

Nur einen Punkt gab es für Granit Xhaka und Bayer Leverkusen gegen das noch sieglose Schlusslicht Bochum. Der deutsche Meister ging nach 17 Minuten durch das erste Saisontor in der Bundesliga von Patrik Schick in Führung, brachte diese aber nicht über die Zeit. Der Japaner Koji Miyoshi glich in der 89. Minute zum verdienten 1:1-Schlussstand aus. Es war die Premiere des neuen Bochumer Trainers Dieter Hecking, der die Nachfolge von Peter Zeidler angetreten hat.

Bochum - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)

Tore: 18. Schick 0:1. 89. Miyoshi 1:1.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot). Bayer Leverkusen mit Xhaka.

St. Pauli – Bayern 0:1

Leverkusen hat nun bereits neun Punkte Rückstand auf den Leader Bayern München, der sich beim Aufsteiger St. Pauli mit 1:0 durchsetzte. Jamal Musiala traf in der 22. Minute mit einem Weitschuss zum Sieg.

St. Pauli - Bayern München 0:1 (0:1)

Tor: 22. Musiala 0:1.

Werder Bremen – Kiel 2:1

Werder Bremen jubelt zuhause gegen Holstein Kiel über einen späten Sieg. Nach einer frühen Führung und einem Ausgleich direkt nach der Pause schoss Oliver Burke die Hausherren in der 90. Minute zu drei Punkten.

Werder Bremen - Holstein Kiel 2:1 (1:0)

Tore: 36. Stage 1:0. 48. Harres 1:1. 89. Burke 2:1. (abu/sda)