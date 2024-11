Manchester City kann nicht mehr gewinnen. Bild: keystone

ManCity verliert zum 4. Mal in Folge +++ Real mit 4 Toren und 3 Verletzten

Premier League

Brighton – Manchester City 2:1

Pep Guardiola verliert zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere viermal in Folge. Das vom Spanier gecoachte Manchester City unterliegt ohne Manuel Akanji am Samstag in der Premier League in Brighton 1:2.

Tottenham im Ligacup, Bournemouth in der Meisterschaft und Sporting Lissabon in der Champions League waren neben Brighton die anderen Bezwinger von Manchester City in den letzten zehn Tagen. Seit 2006 gab es keine solche Niederlagenserie von Manchester City. Guardiola verlor als Trainer seit seinem Debüt 2008 beim FC Barcelona nie mehr als dreimal in Serie.

In Brighton schien Manchester City ohne den 90 Minuten lang auf der Ersatzbank sitzenden Akanji die Negativserie zu beenden. Bis in die 78. Minute hatte die von Erling Haaland Mitte der ersten Halbzeit erzielte Führung Bestand. Dann sorgten João Pedro und Matt O'Riley innerhalb von fünf Minuten für die Wende gegen zunehmend verunsicherte Citizens, die ihren verletzten Regisseur und Ballon-d'Or-Gewinner Rodri schmerzlich vermissen.

Brighton - Manchester City 2:1 (0:1)

Tore: 23. Haaland 0:1. 78. João Pedro 1:1. 83. O'Riley 2:1.

Bemerkungen: Manchester City ohne Akanji (Ersatz).

Serie A

La Liga

Real Madrid – Osasuna 4:0

Real Madrid rehabilitiert sich in der spanischen Meisterschaft mit dem 4:0-Heimsieg gegen Osasuna, nachdem es zuletzt für den Champions-League-Sieger gegen Barcelona und Milan im eigenen Stadion Niederlagen abgesetzt hat.

Der Erfolg in der 13. Runde dank unter anderen einem Hattrick von Vinicius Junior war allerdings teuer bezahlt. Rodrygo, Eder Militão und Lucas Vazquez verletzten sich in der ersten Halbzeit. Eder Militão erlitt einen Kreuzbandriss, wie der Klub mitteilte.

Real Madrid - Osasuna 4:0 (2:0)

Tore: 34. Vinicius 1:0. 42. Bellingham 2:0. 61. Vinicius 3:0. 69. Vinicius 4:0. (abu/sda)

Ligue 1

Strasbourg – Monaco 1:3

Bei Monacos 1:3-Auswärtssieg in Strassburg spielte nur einer der drei Schweizer. Captain Denis Zakaria ist weiterhin verletzt, Goalie Philipp Köhn ist weiterhin nur die Nummer 2. Breel Embolo stand in der Startelf, wurde zur Pause beim Stand von 1:0 für die Hausherren allerdings ausgewechselt. Nach seiner Auswechslung gelang Monaco noch die Wende.

Strasbourg - Monaco 1:3 (1:0)

Tore: 29. Doué 1:0. 79. Ben Seghir (Penalty) 1:1. 89. Ben Seghir 1:2. 91. Ilenikhena 1:3.

Bemerkungen: Monaco mit Embolo (bis 46.), ohne Köhn (Ersatz) und Zakaria (verletzt). (abu/sda)