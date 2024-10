Champions League live: Real Madrid – Borussia Dortmund im Ticker

Liveticker

Finalrevanche in der Champions League – kann Kobels Dortmund Real Madrid ärgern?

In der 3. Runde der Champions League kommt es zur Neuauflage des Finals der Saison 2023/24. Tabellenführer Borussia Dortmund reist nach Spanien ins Santiago Bernabeu, dort sinnt der Bundesligist nach Revanche gegen Real Madrid. Die Königlichen müssen ihrerseits nach der Niederlage in Lille im zweiten Spiel der laufenden Kampagne der Königsklasse Wiedergutmachung betreiben. Nati-Goalie Gregor Kobel muss sich im Tor des BVB also wohl auf einiges gefasst machen.

Weiterhin treffen am heutigen Dienstagabend auch Juventus Turin und der VfB Stuttgart mit Fabian Rieder und Leonidas Stergiou aufeinander. Ausserdem kommt es bei Milan gegen Brügge zum Duell der Schweizer Noah Okafor und Ardon Jashari, während Breel Embolo, Philipp Köhn und Denis Zakaria mit der AS Monaco zu Hause auf Roter Stern Belgrad treffen. Mit Michel Aebischer, Remo Freuler und Dan Ndoye vom FC Bologna (auswärts gegen Aston Villa) sind drei weitere Schweizer im Einsatz.

Bei watson kannst du alle Spiele der Champions League im Liveticker verfolgen. Dazu musst du ganz oben den entsprechenden Link anklicken. Um 18.45 Uhr geht es mit Milan – Brügge und Monaco – Belgrad los, ab 21 Uhr folgen sieben weitere Spiele. Unter anderem der Kracher zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund, den du gleich hier verfolgen kannst.