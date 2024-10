Nach dem dritten Tor kann man sich auch mal gelb holen: Vinicius schoss den BVB in Halbzeit 2 ab. Bild: keystone

Real Madrid schiesst BVB trotz 0:2-Rückstand ab + PSG patzt + Stuttgart schlägt Juve spät

Mehr «Sport»

Real Madrid – Dortmund 5:2

Die Königlichen sind unausweichlich. Da führt der BVB nach einer starken Halbzeit und einem Doppelschlag in der 30. und 34. Minute zur Pause 2:0 und kassiert am Ende doch noch eine 2:5-Klatsche. Nach rund einer Stunde reagierte Real Madrid seinerseits mit zwei kurz aufeinanderfolgenden Toren auf die Tore von Donyell Malen und Jamie Gittens aus der ersten Halbzeit. Der Systemwechsel von einer Vierer- zu einer Fünferkette von Trainer Nuri Sahin ging somit nach hinten los.

Der Dortmunder Doppelschlag. Video: SRF

In der Folge spielten die Gastgeber die Dortmunder an die Wand – bis der BVB doch noch eine riesige Chance auf den erneuten Führungstreffer hatte. Maximilian Beier scheiterte nach einem Konter aber an Real-Goalie Thibaut Courtois. Im direkten Gegenzug tankte sich Lucas Vazquez durch und bezwang Dortmunds Torhüter Gregor Kobel. Weil der Brasilianer Vinicius, der bereits den Ausgleich erzielt hatte, in der Folge dank zwei Einzelaktionen noch zum Hattrick kam, wurde es am Ende doch noch deutlich.

Damit verliert Borussia Dortmund nach zwei Siegen zum Auftakt die Tabellenführung in der Champions League an Aston Villa, steht dank der besseren Tordifferenz aber nach wie vor vor den punktgleichen Madrilenen.

Real Madrid - Borussia Dortmund 5:2 (0:2).

SR Kovacs (ROU).

Tore: 30. Malen 0:1. 34. Gittens 0:2. 60. Rüdiger 1:2. 62. Vinicius Junior 2:2. 83. Vazquez 3:2. 86. Vinicius Junior 4:2. 93. Vinicius Junior 5:2. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Juventus – Stuttgart 0:1

Stuttgart gelang bei Juventus Turin der 1:0-Exploit dank dem Tor von El Bilal Touré in der 92. Minute. Spät belohnte sich der Bundesligist damit für seine Dominanz. Zuvor hatte der VfB durch Ermedin Demirovic den Pfosten getroffen, einen Treffer durch Handspiel aberkannt bekommen, und in der 86. Minute durch Enzo Millot einen Penalty verschossen.

Juventus Turin - VfB Stuttgart 0:1 (0:0).

SR Eskas (NOR).

Tor: 92. Touré 0:1.

Bemerkungen: 84. Gelb-Rote Karte gegen Danilo (Juventus). 86. Juve-Goalie Perin hält Penalty von Millot. VfB Stuttgart mit Rieder (ab 74.), ohne Stergiou (nicht im Aufgebot).

PSG – PSV Eindhoven 1:1

Paris Saint-Germain kam nicht zum spätem Glück und musste sich mit dem 1:1 gegen PSV Eindhoven begnügen. Nach dem Ausgleich durch Achraf Hakimi in der 55. Minute vergab der französische Meister zahlreiche Chancen zum 2:1. In der Nachspielzeit wurde ein zunächst zugesprochener Penalty zurückgezogen.

Achraf Hakimi gleicht für PSG aus. Video: SRF

Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven 1:1 (0:1)

SR Nyberg (SWE).

Tore: 34. Lang 0:1. 55. Hakimi 1:1.

Arsenal – Donezk 1:0

Einer kleinen Blamage gerade so entgehen konnte Arsenal. Die Gunners setzten sich gegen Schachtar Donezk knapp 1:0 durch, den einzigen Treffer erzielte der ukrainische Goalie Dmytro Riznyk selbst. Der Schuss von Gabriel Martinelli war ihm via Pfosten an das Bein geprallt.

Nach einem verschossenen Penalty von Leandro Trossard in der 77. Minute wurde es noch einmal spannend, weil Donezk alles nach vorne warf und auch noch zu einigen Abschlüssen kam. Das Team von Mikel Arteta konnte den Ausgleich aber abwenden und sich so den zweiten Sieg in der Königsklasse holen.

Das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

Arsenal - Schachtar Donezk 1:0 (1:0)

SR Bastien (FRA).

Tor: 29. Riznyk (Eigentor) 1:0.

Bemerkungen: 77. Donezk-Goalie Riznyk hält Penalty von Trossard.

Nicht nur für YB interessant: Zu 91 Prozent draussen – so viele Punkte müsste YB in der Champions League noch holen

Aston Villa – Bologna 2:0

Der neue Tabellenführer heisst Aston Villa. Das Team von Trainer Unai Emery kam daheim dank Toren von John McGinn und Jhon Duran gegen Bologna (2:0) zum dritten Sieg in Folge. Zuvor hatte das Team aus Birmingham schon YB und Bayern München bezwungen. Bei Bologna spielte Remo Freuler durch, Dan Ndoye wurde in der Schlussviertelstunde ausgewechselt.

Aston Villa - Bologna 2:0 (0:0).

SR Pinheiro (POR).

Tore: 55. McGinn 1:0. 64. Duran 2:0.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler und Ndoye (bis 77.), ohne Aebischer (verletzt).

Graz – Sporting 0:2

Sturm Graz bleibt auch im dritten Spiel der diesjährigen Champions-League-Saison ohne Punktgewinn. Sporting Lissabon erweist sich wie zuvor Brest und Brügge in den entscheidenden Momenten als abgezockter. Nuno Santos und der begehrte Stürmer Viktor Gyökeres sorgten im Grazer Exil in Klagenfurt für die Tore. Das Team aus Lissabon holte sich mit dem Sieg bereits die Punkte 5, 6 und 7.

Video: SRF

Sturm Graz - Sporting Lissabon 0:2 (0:1).

SR Kruaschwili (GEO).

Tore: 23. Nuno Santos 0:1. 53. Gyökeres 0:2.

Bemerkungen: Sturm Graz ohne Wüthrich (verletzt).

Girona – Bratislava 2:0

Dank der Tore von Miguel Gutierrez und Juanpe gewinnt Girona erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Königsklasse. Gegner Slovan Bratislava ist hingegen weiterhin ohne Zähler und nimmt YB, das am Mittwoch auf Inter Mailand trifft, zumindest vorübergehend die rote Laterne ab.

Die Spieler von Girona feiern den historischen Sieg. Bild: keystone

Girona FC - Slovan Bratislava 2:0 (1:0).

SR Fesnic (ROU).

Tore: 42. Gutierrez 1:0. 73. Juanpe 2:0.

Bemerkungen: 88. Slovans Goalie Takac hält Penalty von Stuani.