Ungeschlagen, 78:0 Tore – und doch nicht Meisterinnen

Für Ängelholms FF geht es nun in Playoffs um den Aufstieg in die dritte Liga. «Wir sind ein gutes Team und haben einen grossartigen Teamgeist», sagte Trainer Ulf Johansson bei «Skåne Sport». Er habe ein junges Team mit einem Durchschnittsalter von 17 Jahren, weshalb es normal sei, dass es bei den Leistungen manchmal ein wenig auf und ab gehe. Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Strövelstorp entscheidet sich am Wochenende, ob es eine Liga höher geht.

Und noch ein erstaunlicher Fakt, den wir in der englischen First Division 1937/38 finden. Manchester City schoss die meisten Tore aller 22 Teams, stieg aber trotz einer positiven Tordifferenz von 80:77 ab – und das als Titelverteidiger.

Fussball-Nerds erinnerten sich rasch an den mittlerweile aufgelösten spanischen Klub CD Ourense. Der schaffte 1967/68 in der dritthöchsten Liga eine perfekte Saison ohne Happy End: 30 Spiele, 30 Siege – und dann das Scheitern in den Aufstiegsspielen.

Dem Team aus Ängelholm wurde zum Verhängnis, dass es gegen schwächere Equipen zwei Mal nur 0:0 spielte. Genau wie in einem Spiel gegen den Meister Ljungbyheds IF, den anderen Vergleich gewann Ängelholm. Aber für Ljungbyheds waren das die einzigen Ausrutscher, alle anderen 16 Spiele gewann es.

Die vierte Liga der Frauen in Schweden ist wahrscheinlich nicht jene Liga, die wir alle ausgiebig verfolgen. Doch in dieser Division 4 Dam Nordvästra Skåne hat sich Wundersames ereignet.

Was will Elon Musk von Donald Trump?

Rechtsrutsch in den Kantonen: Rotgrün will mit Referenden kontern

Super-Bowl-Favorit San Francisco wird zum Krisenteam – und Aaron Rodgers erlebt Debakel

Nur drei Siege in sieben Spielen: Die San Francisco 49ers befinden sich nach dem verlorenen Super Bowl in der Krise. Ähnlich geht es auch Aaron Rodgers mit seinen New York Jets. Das Wichtigste vom NFL-Wochenende.

Näher kann man dem NFL-Titel fast nicht mehr kommen. Alleine, den Super Bowl zu erreichen, ist vielen American-Football-Stars nicht vergönnt. Dann auch noch bis kurz vor Schluss und zwischenzeitlich mit zweistelligem Abstand zu führen, aber doch zu verlieren, muss eine riesige Enttäuschung sein. Dies ist den San Francisco 49ers im Februar widerfahren – und seither leiden sie an einem Kater, der in der NFL auch als Super-Bowl-Fluch bekannt ist. So gelingt es dem Verlierer des Finalspiels in der Folgesaison meist nicht, an die starke Vorsaison anzuknüpfen.