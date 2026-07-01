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Mexiko gegen Ecuador – der WM-Sechzehntelfinal live in Ticker und Stream

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Mexiko – Ecuador wird wegen Unwetter verspätet angepfiffen

01.07.2026, 02:2101.07.2026, 02:50

Ecuador hat eine überragende Defensive mit Stars wie Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal) und Moises Caicedo (Chelsea). In der Gruppenphase kassierten die Südamerikaner in drei Spielen nur zwei Gegentore. Schon in der WM-Qualifikation spielten sie in 18 Spielen 13 Mal zu null und kassierten nur fünf Gegentore. Dem gegenüber standen aber auch nur 14 eigene Treffer. Acht Partien endeten 0:0.

Und das ist das grosse Problem der Ecuadorianer: ihre harmlose Offensive. Im Auftaktspiel gegen die Elfenbeinküste brachte Ecuador nur einen Torschuss zustande, scheiterte dreimal an Latte und Pfosten und unterlag nach einem späten Gegentreffer 0:1. Gegen Curaçao blieb das Team von Trainer Sebastian Beccacece trotz deutlicher Überlegenheit und 27 Schüssen sowie einem Expected-Goals-Wert von 2,84 erneut ohne Torerfolg. Dafür platzte der Knoten im entscheidenden Gruppenspiel gegen Deutschland mit einem 2:1-Sieg.

Doch welches Ecuador präsentiert sich in der K.o.-Phase? Dort wartet WM-Gastgeber Mexiko, der in der Vorrunde alle Spiele gewinnen, aber nicht vollständig überzeugen konnte. Im Sechzehntelfinal ist daher eine spannende Partie auf Augenhöhe zu erwarten. Hier bist du ab 3 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im Stream vom SRF dabei. (nih)

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