Riesiger Jubel gemischt mit etwas Erleichterung: Mexiko bezwingt Ecuador in der 1. K.o.-Runde. Bild: keystone

Mit rechten Kleben in den Achtelfinal – WM-Gastgeber Mexiko schlägt Ecuador souverän

Viva México! Die Mexikaner als Co-Gastgeber der WM schlagen Ecuador 2:0 und ziehen ungeschlagen und weiterhin ohne Gegentreffer in die Achtelfinals ein.

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Wegen eines heftigen Gewitters verzögerte sich der Spielbeginn im Aztekenstadion um eine Stunde. Danach mussten sich die mexikanischen Fans aber bis zur Eskalation nicht mehr lange gedulden. Schon nach 30 Minuten führte das Heimteam 2:0.

In der 22. Minute brachte Julian Quinones Mexiko in Führung – nach einem Rush über das halbe Feld und mit einem entschlossenen Abschluss. Nach einer halben Stunde besorgte Raul Jimenez schon mehr als eine Vorentscheidung, als er tief in der gegnerischen Platzhälfte den Ball eroberte, sich durchsetzte, dann wieder angespielt wurde und mit einem Sonntagsschuss am Dienstagabend ganz Mexiko in Ekstase versetzte.

Julian Quiñones hämmert den Ball ins Tor. Video: SRF

Jimenez traf zum zweiten Mal an dieser WM für Mexiko. Mit nun 47 Länderspieltoren fehlen ihm bloss noch fünf zur Bestmarke von Javier «Chicharito» Hernandez, Mexikos Rekordtorschützen.

Wenig später zeigt auch Raul Jimenez seine rechte Klebe. Video: SRF

Natürlich imponierten Mexikos Sturmlauf und das Tempo und die Wucht, mit der das Teams in der ersten Hälfte vorwärts stürmte. Aber Mexiko überzeugte auf der ganzen Linie. Die Mexikaner kassierten schon in der Vorrunde gegen Südafrika (2:0), Südkorea (1:0) und Tschechien (3:0) kein Gegentor. Sie verteidigen mit riesiger Leidenschaft. Mexiko bleibt 2026 ungeschlagen (10 Siege, 2 Remis) – und kassierte in diesen zwölf Partien zehnmal keinen Gegentreffer und zweimal bloss einen.

Und dann ist da noch diese imponierende Heimstärke im Aztekenstadion. Seit einem 1:2 gegen Honduras in der WM-Qualifikation 2013 verlor Mexiko im Aztekenstadion kein Heimspiel mehr. Auch den Achtelfinal dürfen die Mexikaner nochmals in ihrem Nationalstadion austragen. Gegner wird England oder Kongo sein.

Ecuador dagegen tritt die Heimreise an. Die Südamerikaner blicken auf ein durchzogenes Turnier zurück. Sie reisten mit hohen Erwartungen an, nachdem sie vor der WM fast zwei Jahre lang kein Spiel verloren und die WM-Qualifikation in Südamerika auf Platz 2 beendet hatten. Aber immerhin kam Ecuador als erst zweites Team in diesem Jahrhundert an der WM weiter, obwohl es in den ersten zwei Gruppenspielen gegen die Elfenbeinküste (0:1) und Curaçao (0:0) kein Tor erzielte. Der 2:1-Erfolg gegen biedere Deutsche im letzten Gruppenspiel blieb das einzige Erfolgserlebnis.

Ein bitter enttäuschter Willian Pacho nach dem Schlusspfiff. Bild: keystone

Mexiko - Ecuador 2:0 (2:0)

Mexico City. 80'824 Zuschauer (ausverkauft). SR Vincic (SLO).

Tore: 22. Quiñones (Alvarado) 1:0. 31. Jiménez (Quiñones) 2:0.

Mexiko: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Mora (58. Gutiérrez), Lira, Romo (73. Vargas); Alvarado (80. Reyes), Jiménez (74. Giménez), Quiñones (80. Pineda).

Ecuador: Galíndez; Franco (46. Medina), Ordoñez (46. Preciado), Pacho, Hincapié; Yeboah (79. Caicedo), Moisés Caicedo, Vite, Angulo (79. Páez); Plata, Enner Valencia (59. Rodríguez).

Bemerkungen: 95. Rote Karte gegen Hincapié (Hand vor dem Mund).

Verwarnungen: 45. Franco. 93. Páez. 99. Caicedo. (nih/sda)