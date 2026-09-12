sonnig24°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

FC St.Gallen – Sion & Thun – GC live – die Super League im Ticker

Liveticker

Cupsieger FCSG trifft auf Walliser Offensivpower ++ GC will auch in Thun punkten

12.09.2026, 16:45

Der FC St.Gallen ist auch aufgrund von Verletzungen nicht in Bestform. Zuletzt gab es nach drei sieglosen Spielen mit dem Sieg in Genf aber wieder ein Erfolgserlebnis. Jetzt wartet aber nicht das Schlusslicht, sondern der FC Sion, der hervorragend in die Saison gestartet ist. Dank vier Siegen aus sechs Spielen stehen die Walliser in der Tabelle direkt vor dem FCSG auf Platz 3. Mit einem Sieg könnte der Cupsieger aber an Sion vorbeiziehen.

Im zweiten Spiel vom frühen Samstagabend empfängt Meister Thun die Grasshoppers, die zuletzt zweimal in Folge punkten konnten. Gelingt GC auch im Berner Oberland ein Punktgewinn? Beide Spiele kannst du hier ab 18 Uhr im Liveticker verfolgen. Um 19 Uhr kommt es dann zu einer ungewöhnlichen Zeit noch zum Spitzenkampf zwischen Lugano und YB.

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
YB-Star Cédric Zesiger über Vatersein: «Ich finde, darüber wird zu wenig gesprochen»
YB-Star Cédric Zesiger über Vatersein: «Ich finde, darüber wird zu wenig gesprochen»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Von Hitzfeld bis Zeidler – alle GC-Trainer seit 1988
1 / 40
Von Hitzfeld bis Zeidler – alle GC-Trainer seit 1988

36 Trainer hat GC seit 1988 verbraucht – die Liste in chronologischer Reihenfolge.
quelle: www.imago-images.de / spp-jp
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump mit geschlossenen Augen bei 9/11-Gedenken – Weisses Haus verteidigt ihn
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vom Platzanweiser beim «Wunder von Bern» zum Verbandsboss: Ralph Zloczower ist tot
Ralph Zloczower ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Dies teilt der Schweizerische Fussballverband mit, den Zloczower über acht Jahre als Präsident angeführt hat.
Ralph Zloczower war über Jahrzehnte eine prägende Figur im Schweizer Fussball. Seine Funktionärs-Laufbahn begann 1972 als Präsident des BSC Young Boys. Der Jurist war Fürsprecher mit eigener Anwaltskanzlei in Bern, FDP-Stadtrat in Bern, Oberst im Generalstab der Schweizer Armee und Präsident des Curling-Verbandes.
Zur Story