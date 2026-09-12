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Cupsieger FCSG trifft auf Walliser Offensivpower ++ GC will auch in Thun punkten

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Der FC St.Gallen ist auch aufgrund von Verletzungen nicht in Bestform. Zuletzt gab es nach drei sieglosen Spielen mit dem Sieg in Genf aber wieder ein Erfolgserlebnis. Jetzt wartet aber nicht das Schlusslicht, sondern der FC Sion, der hervorragend in die Saison gestartet ist. Dank vier Siegen aus sechs Spielen stehen die Walliser in der Tabelle direkt vor dem FCSG auf Platz 3. Mit einem Sieg könnte der Cupsieger aber an Sion vorbeiziehen.

Im zweiten Spiel vom frühen Samstagabend empfängt Meister Thun die Grasshoppers, die zuletzt zweimal in Folge punkten konnten. Gelingt GC auch im Berner Oberland ein Punktgewinn? Beide Spiele kannst du hier ab 18 Uhr im Liveticker verfolgen. Um 19 Uhr kommt es dann zu einer ungewöhnlichen Zeit noch zum Spitzenkampf zwischen Lugano und YB.

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