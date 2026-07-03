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Schon – oder noch – wach? Die Schweiz trifft im WM-Sechzehntelfinal auf Algerien

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Schicke uns deinen Input Schweiz 0 : 0 Algerien Schweiz Algerien Aufstellung Wiedersehen mit Vladimir Petkovic Für die Nati wird es auch ein spezielles Spiel, weil es zum Wiedersehen mit Ex-Coach Vladimir Petkovic kommt. Der steht nun bei Algerien an der Seitenlinie und sprach im Vorfeld wie Nati-Trainer Murat Yakin über das besondere Duell: Murat Yakin verrät vor WM-Kracher gegen Algerien: «Ich war Praktikant bei Petkovic» Aufgepasst vor diesen Spielern beim Gegner Die Schweiz geht als Favorit ins Spiel, doch auch Algerien kann auf einige hervorragende Spieler zählen. Neben dem langjährigen ManCity-Star Riyad Mahrez ist das vor allem Ibrahim Maza – oder der algerische Manzambi: Algerischer Manzambi und ein Oldie: Auf diese Stars muss die Schweizer Nati aufpassen Jubiläumsspiel für Captain Xhaka

Für Granit Xhaka wird die Partie gegen Algerien die 150. im Nationaltrikot sein. Schweizer Rekordspieler ist er ja schon längst, doch auch international stösst er immer tiefer in elitäre Gesellschaft vor. Nach heute haben nur noch zwölf Europäer mehr Länderspiele absolviert als der 33-jährige Nati-Captain. Das Algerien-Spiel tanzt aus der Reihe – der Anpfiff aller Schweizer WM-Partien Ungewöhnliche Anspielzeit Erst einmal spielte die Nati an einer Weltmeisterschaft vormittags (Schweizer Zeit): Vor vier Jahren in Katar um 11 Uhr gegen Kamerun. Ansonsten wurden die insgesamt 44 Partien frühestens um 15 Uhr und spätestens um 22.30 Uhr angepfiffen. Nun geht es bereits um 5 Uhr los. Das Algerien-Spiel tanzt aus der Reihe – der Anpfiff aller Schweizer WM-Partien Guten Morgen, Schweiz! Bist du schon – oder noch – wach? Perfekt! Denn die Schweiz trifft um 5 Uhr morgens im WM-Sechzehntelfinal auf Algerien. Hier bist du im Liveticker und im Stream vom SRF live dabei.

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Für die Schweiz geht es an der Fussball-WM zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit am frühen Freitagmorgen (5 Uhr Schweizer Zeit) um den Einzug in die Achtelfinals. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin spielt in Vancouver um 21 Uhr Ortszeit gegen Algerien.

Die Partie ist aus mehreren Gründen eine besondere: Einerseits könnte die Schweiz zum ersten Mal seit 1938 ein K.o.-Spiel an einer Weltmeisterschaft gewinnen. Andererseits feiert Granit Xhaka mit seinem 150. Länderspiel Jubiläum und kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Nati-Trainer Vladimir Petkovic.

Das Spiel kannst du hier im watson-Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih/sda)