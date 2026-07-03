Für die Nati wird es auch ein spezielles Spiel, weil es zum Wiedersehen mit Ex-Coach Vladimir Petkovic kommt. Der steht nun bei Algerien an der Seitenlinie und sprach im Vorfeld wie Nati-Trainer Murat Yakin über das besondere Duell:
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Schon – oder noch – wach? Die Schweiz trifft im WM-Sechzehntelfinal auf Algerien
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Schweiz
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Algerien
Aufstellung
Wiedersehen mit Vladimir Petkovic
Aufgepasst vor diesen Spielern beim Gegner
Die Schweiz geht als Favorit ins Spiel, doch auch Algerien kann auf einige hervorragende Spieler zählen. Neben dem langjährigen ManCity-Star Riyad Mahrez ist das vor allem Ibrahim Maza – oder der algerische Manzambi:
Jubiläumsspiel für Captain Xhaka
Für Granit Xhaka wird die Partie gegen Algerien die 150. im Nationaltrikot sein. Schweizer Rekordspieler ist er ja schon längst, doch auch international stösst er immer tiefer in elitäre Gesellschaft vor. Nach heute haben nur noch zwölf Europäer mehr Länderspiele absolviert als der 33-jährige Nati-Captain.
Ungewöhnliche Anspielzeit
Erst einmal spielte die Nati an einer Weltmeisterschaft vormittags (Schweizer Zeit): Vor vier Jahren in Katar um 11 Uhr gegen Kamerun. Ansonsten wurden die insgesamt 44 Partien frühestens um 15 Uhr und spätestens um 22.30 Uhr angepfiffen. Nun geht es bereits um 5 Uhr los.
Guten Morgen, Schweiz!
Bist du schon – oder noch – wach? Perfekt! Denn die Schweiz trifft um 5 Uhr morgens im WM-Sechzehntelfinal auf Algerien. Hier bist du im Liveticker und im Stream vom SRF live dabei.
Für die Schweiz geht es an der Fussball-WM zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit am frühen Freitagmorgen (5 Uhr Schweizer Zeit) um den Einzug in die Achtelfinals. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin spielt in Vancouver um 21 Uhr Ortszeit gegen Algerien.
Die Partie ist aus mehreren Gründen eine besondere: Einerseits könnte die Schweiz zum ersten Mal seit 1938 ein K.o.-Spiel an einer Weltmeisterschaft gewinnen. Andererseits feiert Granit Xhaka mit seinem 150. Länderspiel Jubiläum und kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Nati-Trainer Vladimir Petkovic.
Das Spiel kannst du hier im watson-Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih/sda)
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