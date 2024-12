In seinem ersten Spiel in der besten Eishockey-Liga der Welt ist Lian Bichsel (l.) gleich Torschütze. Bild: www.imago-images.de

Lian Bichsel lässt's bei NHL-Debüt gleich krachen, verliert aber gegen Nashville ohne Josi

Dallas – Nashville 1:4

Lian Bichsel, 1 Tor, 2 Schüsse, 5 Checks, 15:46 TOI

Roman Josi fehlte Nashville verletzt.​

Dieses Debüt kann sich mehr als sehen lassen. Mit 20 Jahren kommt Lian Bichsel erstmals in der NHL zum Einsatz und lässt es gleich krachen. Der Verteidiger der Dallas Stars erzielte im Schlussdrittel das zwischenzeitliche 1:3, das am Ende bei der 1:4-Niederlage aber wertlos war. Doch Bichsel brachte sich auch auf andere Weise ins Spiel ein. Mit fünf Checks verzeichnete der 18. Pick des Drafts von 2022 die meisten aller Spieler auf dem Eis. Schon nach nicht einmal zwei Minuten musste Bichsel für einen Cross-Check auf die Strafbank.

Bislang hatte Bichsel in dieser Saison für das AHL-Team Texas Stars gespielt und in 21 Spielen drei Tore sowie sechs Assists erzielt. Vor dem Spiel gegen Nashville wurde er aber zurück ins NHL-Team beordert und durfte gleich seine Premiere in der besten Eishockey-Liga der Welt feiern. Dabei kam er in der dritten Linie zum Einsatz und spielte knapp 16 Minuten, womit er bei den Stars-Verteidigern an fünfter Stelle stand. Am Ende wies er eine Plus-1-Bilanz auf.

Im Trikot des Schweizer Nationalteams wird Bichsel aber weiterhin nicht zu sehen sein. Weil der 1,96-Meter-Mann in der Vergangenheit Aufgeboten für das U20-Nationalteam nicht Folge geleistet hat, wurde er von Verbands-Sportdirektor Lars Weibel und Nationaltrainer Patrick Fischer bis und mit der Heim-WM 2026 aus dem Team ausgeschlossen.

Auf der Siegerseite stand der Schweizer Captain Roman Josi aufgrund einer in der Nacht auf Mittwoch erlittenen Verletzung nicht auf dem Eis. Ein langer Ausfall droht dem 34-Jährigen aber nicht. In Abwesenheit Josis beendeten die Nashville Predators die Niederlagenserie nach acht Spielen dennoch. Der beste Mann bei den Gästen war dabei Ryan O'Reilly mit zwei Toren und einem Assist beim Treffer ins leere Tor gut drei Minuten vor Schluss.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

New Jersey – Los Angeles 3:1

Nico Hischier, 2 Schüsse, 2 Blocks, 2 Checks, 21:05 TOI

Timo Meier, 2 Schüsse, 1 Check, 18:33 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 2 Blocks, 2 Checks, 21:36 TOI

Kevin Fiala, 2 Schüsse, 2 Blocks, 23:00 TOI

New Jersey fügte den Los Angeles Kings die erste Niederlage nach sechs Spielen bei. Die Devils drehten einen Rückstand und siegten 3:1. Keiner der vier involvierten Schweizer hatte bei den Toren seinen Stock im Spiel. Dafür brachten sich vor allem Nico Hischier und Jonas Siegenthaler aufseiten der Gastgeber in der Defensive ein, auch Kevin Fiala von den Kings blockte zwei Schüsse. Sowohl die Kings als auch die Devils gehören in ihren jeweiligen Conferences zu den besten Teams.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Calgary – Tampa Bay 3:8

Janis Moser, 1 Assist, 1 Schuss, 3 Blocks, 12:23 TOI

Einen erfreulichen Abend hatte auch Janis Moser. Beim 8:3-Kantersieg der Tampa Bay Lightning in Calgary steuerte der 24-jährige Bieler einen Assist bei. Der Russe Nikita Kutscherow glänzte mit einem Tor und fünf Assists.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vancouver – Florida 4:0

Pius Suter, 2 Schüsse, 1 Block, 15:15 TOI

Ebenfalls siegreich waren die Vancouver Canucks. Die Kanadier setzten sich vor Heimpublikum gegen Meister Florida 4:0 durch. Pius Suter stand knapp 15 Minuten auf dem Eis, jedoch bei keinem der Treffer.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

New York Islanders – Chicago 5:4

Philipp Kurashev, 2 Schüsse, 15:24 TOI

Philipp Kuraschew unterlag mit Chicago den New York Islanders 4:5. Die Blackhawks kamen nach einem 1:5-Rückstand in den Schlussminuten zwar nochmals ran, konnten die sechste Niederlage aus den letzten sieben Spielen jedoch nicht mehr abwenden. Der Schweizer Stürmer blieb zum siebten Mal in Serie ohne Skorerpunkt und verliess das Eis mit einer Minus-2-Bilanz.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Winnipeg – Vegas 2:3 n. V.

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 1 Block, 3 Checks, 14:18 TOI

Ebenfalls ohne Skorerpunkt blieb Nino Niederreiter. Der Bündner unterlag mit den Winnipeg Jets den Vegas Golden Knights vor heimischem Publikum 2:3 nach Verlängerung. Winnipeg bleibt damit zwar an der Spitze der Western Conference, doch haben die Verfolger aus Minnesota und Vegas bei zwei Spielen weniger nur einen bzw. zwei Punkte Rückstand. (nih/sda)