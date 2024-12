Espen-Goalie Zigi ärgert sich über das 0:1. Bild: keystone

St.Gallen unterliegt auch Guimarães und muss gegen Heidenheim auf ein Wunder hoffen

Für den FC St.Gallen endet die Teilnahme an der Conference League wahrscheinlich nach der Ligaphase. Die Ostschweizer verlieren in der zweitletzten Runde ihr Heimspiel gegen Vitoria Guimarães 1:4.

Mehr «Sport»

Inhaltsverzeichnis Die Tabelle der Conference League

Auch im letzten Heimspiel des Jahres sorgten die St.Galler Fans für eine prächtige Stimmung. Und zumindest phasenweise konnten die über 16'000 Zuschauer auch darauf hoffen, dass ihr Team den hoch dotierten Portugiesen ein Bein stellen würde. Nach dem 0:2 gelang dem FCSG die rasche Reaktion durch den Treffer von Kevin Csoboth (66.).

Die Choreo der St.Galler Fans vor dem Spiel. Bild: keystone

Auch wenn es dem Klub seit Wochen nicht wie gewünscht läuft, leidet die Einsatzbereitschaft nicht darunter. Erst mit dem dritten Gegentor nach einem Konter in der 84. Minute mussten sich die St.Galler defintiv geschlagen geben.

Alberto entscheidet mit seinem 3:1 die Partie. Bild: keystone

Die individuelle Qualität sprach für Vitoria Guimarães, derzeit die Nummer 6 in Portugal und Anfang Saison klarer Sieger im Duell mit dem FC Zürich. Zwei herrliche Aktionen machten den Unterschied für die offensiv beeindruckenden, aber defensiv immer wieder mal anfälligen Gäste. In der 33. Minute stand – für St.Gallen unglücklich – das Knie von João Mendes am Ende einer raschen Passfolge. In der 58. Minute doppelte Gustavo nach zwei perfekt getimten Zuspielen durch die Ostschweizer Abwehr nach.

Der Technik der Portugiesen stellte die St.Galler wie von Trainer Enrico Maassen angekündigt Geschwindigkeit und Intensität gegenüber. Kurz nach Ablauf der ersten Viertelstunde boten sich die für lange Zeit besten Torchancen, als Chadrac Akolo und dann Csoboth am exzellent reagierenden Goalie und vielfachen portugiesischen Junioren-Internationalen Bruno Varela scheiterten. Die letzten beiden Tore durch Alberto (84.) und Samu (94.) fielen, als St.Gallen seine ganzen Kräfte nach vorne warf.

Mit vier Punkten und dem schlechten Torverhältnis von -8 spricht nicht mehr sehr viel für ein Weiterkommen des FC St.Gallen. Klar ist, er benötigt zum Abschluss der Ligaphase am nächsten Donnerstag in Heidenheim einen Sieg, um sich womöglich noch unter die besten 24 der Conference League zu spielen.

Hätte das 1:0 alles verändert? Konietzke scheitert nach mehreren Kollegen vor ihm. Bild: keystone

St.Gallen – Vitoria Guimarães 1:4 (0:1)

SR Walsh (SCO). - Tore: 33. João Mendes 0:1. 58. Gustavo 0:2. 66. Csoboth 1:2. 84. Alberto 1:3. 94. Samu 1:4.

St.Gallen: Ati Zigi; Vandermersch, Diaby, Vallci, Okoroji; Görtler (46. Quintillà), Stefanovic (61. Ruiz), Konietzke (46. Toma); Witzig (78. Mambimbi), Csoboth; Akolo (61. Cissé).

Vitoria Guimarães: Varela; Alberto, Rivas Viondi, Villanueva, Mendes; Tiago Silva (90. Ze Carlos), Manu, João Mendes (72. Samu); Gustavo (72. , Oliveira (75. Bica), Santos (90. Arcanjo).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Nuhu, Geubbels, Milosevic und Karlen (alle verletzt). Verwarnungen: 43. Akolo. 45. Vallci. 50. Alberto. 57. Diaby. 61. Stevanovic. 86. Tiago Silva. 87. Santos. 92. Mendes. 94. Ati Zigi. (ram/sda)

Legia Warschau – FC Lugano 1:2 Lugano schlägt Legia Warschau und überwintert im Europacup

Die Tabelle der Conference League

(ram/sda)