Matchwinner für Manchester United: Rasmus Höjlund (links). Bild: keystone

Höjlund rettet ManUtd in Pilsen – Fiorentina überfährt den LASK

Mehr «Sport»

Europa League: Spiele

Viktoria Pilsen – Manchester United 1:2

Manchester United konnte sich wie am letzten Spieltag gegen Bodö/Glimt (3:2) auch bei Viktoria Pilsen auf seinen dänischen Goalgetter Rasmus Höjlund verlassen. Der 21-Jährige traf zweimal und machte in der 88. Minute die Wende nach dem Gegentor früh in der zweiten Halbzeit perfekt.

Viktoria Pilsen – Manchester United 1:2 (0:0)

11'320 Zuschauer. - SR Barbu (ROU). - Tore: 48. Vydra 1:0. 62. Höjlund 1:1. 88. Höjlund 1:2.

Ludogorez Rasgrad – Alkmaar 2:2

Kwadwo Duah rettete Ludogorez Rasgrad einen Punkt. Der Schweizer Nationalspieler traf im Heimspiel gegen Alkmaar in der 63. Minute zum 2:2. Die Bulgaren sicherten sich nach einem 0:2-Pausenrückstand mit einem Doppelpack innerhalb von drei Minuten das Remis.

Duah traf mit einem Flugkopfball und setzte damit seinen Lauf fort. Im dritten Spiel in Folge gelang dem Stürmer ein Tor, nachdem er zuvor dreieinhalb Monate lang nicht mehr getroffen hatte.

AS Roma – Braga 3:0

Olympique Lyon – Eintracht Frankfurt 3:2

SR Treimanis (LAT). - Tore: 18. Knauff 0:1. 27. Cherki 1:1. 50. Fofana 2:1. 54. Nuamah 3:1. 85. Marmoush 3:2. - Bemerkungen: Frankfurt ohne Amenda (verletzt).

Europa League: Tabelle

Conference League: Spiele

Legia Warschau – Lugano 1:2

St.Gallen – Vitoria Guimarães 1:4

Astana – Chelsea 1:3

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Chelsea bleibt in der Conference League makellos. Die Londoner setzten sich in Kasachstan erwartungsgemäss durch. Als der Ex-Basler Renato Veiga nach 39 Minuten für das 3:0 von Chelsea besorgt war, war die Partie vorentschieden.

Fiorentina – LASK 7:0

Der Linzer ASK kam in der Toskana bös unter die Räder. Gleich mit 7:0 wurden die Österreicher von der Fiorentina abgefertigt, Riccardo Sottil war dabei der einzige Spieler, der doppelt traf.

Basaksehir – Heidenheim 3:1

Eine schwache erste Halbzeit kostete dem Bundesligisten einen Punktgewinn. Nach 18 Minuten lag Heidenheim 0:2 zurück, bereits nach einer halben Stunde reagierte Trainer Frank Schmidt mit einem Doppelwechsel. Der 1. FC Heidenheim ist am kommenden Donnerstag der sechste und letzte Gegner des FC St.Gallen in der Ligaphase der Conference League.



Conference League: Tabelle

(ram/sda)