Video: extern/scottsdale pd

Kneipenschlägerei mit Ex-NHL-Spieler «Biz Nasty»: Jetzt sind die Videos aufgetaucht

Der Ex-NHL-Spieler Paul Bissonnette machte am 24. November in einem Restaurant der Kette «Houston's» in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona Schlagzeilen, als er in eine Schlägerei mit neun betrunkenen Männern geriet. Die Polizei von Scottsdale hat jetzt die Aufzeichnungen der Überwachungskameras veröffentlicht. Der Spitzname des Ex-Eishockeyspielers beschreibt den ganzen Vorfall ziemlich gut: «Biz Nasty».

Video: extern/scottsdale pd

Bissonnette hatte einige Tage nach dem Vorfall im Podcasts «Spittin' Chiclets» berichtet, was sich zugetragen hatte. So habe er versucht, das Personal des Restaurants, in dem er Stammgast sei, vor der betrunkenen Mänengruppe zu schützen. Er schilderte ganz genau, wie sich die Auseinandersetzung mit ihnen abgespielt hatte:

Die Überwachungsvideos scheinen sich weitgehend mit Bissonnettes Schilderungen weitgehend zu decken. Nach der Schlägerei wurden sechs der Angreifer verhaftet.

Einer wurde mittlerweile von einer Jury angeklagt, wie die Bezirksrichterin auf der Plattform X (ehemals Twitter) verkündete. Die Anklage von drei anderen Mittätern soll noch geprüft werden, heisst es weiter.

Der US-Sender FOX 10 will von einem weiteren brisanten Detail wissen. So habe es es wenige Stunden vor dem Kampf, in den Bissonnette verwickelt war, bereits einen ähnlichen Angriff im Raven Golf Club in Phoenix gegeben. Das Opfer dieses Angriffs glaube, dass es ebenfalls der nun angeklagte Danny Bradley gewesen sei, der es getan habe. Die Polizei untersuche diesen Vorfall noch und habe noch keinen Verdächtigen benannt, so FOX 10. (lzo)

