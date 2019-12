Sport

NHL

NHL: Roman Josi schiesst Nashville zum nächsten Sieg



Josi schiesst Nashville zum nächsten Sieg – Niederreiter, Siegenthaler und Fiala skoren

Er scheint momentan nicht aufzuhalten! Beim 3:2-Sieg der Nashville Predators gegen die Arizona Coyotes war Roman Josi einmal mehr die prägende Figur. Der Captain bereitete im ersten Drittel die Führung der «Preds» durch Filip Forsberg vor. Im Schlussabschnitt erzielte er den dritten und damit entscheidenden Treffer gleich selbst.

Der Schweizer erhielt mit über 27 Minuten Eiszeit auch viel Verantwortung. Yannick Weber musste einmal mehr zuschauschen.

Ein absurdes Spektakel gab es zwischen den Toronto Maple Leafs und den Carolina Hurricanes zu sehen. Die Kanadier führten nach fünf Minuten bereits mit 3:0 und sahen wie der sichere Sieger aus. Doch nach 40 Minuten stand es plötzlich 5:3 für Carolina. Eine spektakuläre Wende, aber noch nicht der Schlusspunkt.

Die Leafs rissen im Schlussdrittel das Spielgeschehen wieder an sich und gewannen am Ende mit 8:6! Nino Niederreiter liess sich in diesem Chaos einen Assist beim 2:3 für Carolina gutschreiben.

Viele Tore gab es auch in Chicago, allerdings waren sie dort ziemlich einseitig verteilt. Die New Jersey Devils feierten einen 7:1-Kantersieg gegen die Blackhawks. Für einmal reichte auch eine durchschnittliche Leistung von Teamleader Nico Hischier, der ohne Skorerpunkt blieb. Mirco Müller zeigte an der Seite von Damon Severson eine starke Partie und blieb bei rund 20 Minuten Eiszeit makellos. Gilles Senn agierte als Backup-Goalie.

Kevin Fiala sammelt weiterhin regelmässig Punkte. Der Ostschweizer hilft, das Spiel der Minnesota Wild beim 3:0-Sieg gegen Calgary in die richtigen Bahnen zu lenken. Beim 1:0 durch Joel Eriksson Ek gibt er den Assist.

Ebenfalls einen Punkt aber auch eine deutliche Niederlage gab es für Jonas Siegenthaler. Die Washington Capitals verloren gegen die Boston Bruins gleicht mit 3:7. Am Zürcher lag es aber nicht. Der 22-Jährige gestand bei 5-gegen-5 dem Gegner keinen einzigen Schussversuch (!) zu und gab den Assist zum 3:6. Den Capitals wurden am Ende viele Strafen zum Verhängnis.

Dean Kukan zeigte beim 3:2-Sieg der Columbus Blue Jackets gegen die New York Islanders eine unauffällige Partie. Einen Abend zum vergessen erlebte dagegen Luca Sbisa. Seine Winnipeg Jets verloren zuhause gegen Montreal deutlich mit 2:6. Der Zuger stand dabei bei drei Gegentoren auf dem Eis. (abu)

