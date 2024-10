Die Partie musste mehrmals unterbrochen werden. Bild: keystone

Polizeirapport

St.Galler Polizei schnappt zwei Fiorentina-Fans mit Pyro – Scharmützel nach dem Spiel

Nach dem Fussballspiel des FC St.Gallen gegen die Fiorentina ist es am Donnerstag in der St.Galler Innenstadt zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte Gummischrot und Pfefferspray ein, wie sie in der Nacht auf Freitag mitteilte.

Eine Gruppierung von Anhängern des FCSG habe nach dem Spiel in der Innenstadt mehrere Gästefans angegriffen, schrieb die Stadtpolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Als die Polizei einschritt, sei sie mit Wurfgegenständen angegangen worden. Daraufhin habe die Polizei Gummischrot und Pfefferspray eingesetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die Einsatzkräfte hätten 42 Personen kontrolliert und später wieder entlassen. Gegen die Personen würden Anzeigen unter anderem wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte geprüft. Der Einsatz habe bis Mitternacht gedauert.

Rauch im Gästeblock mit den italienischen Fans. Bild: keystone

Vor dem Spiel kam es laut Mitteilungen zu mehreren kleineren Auseinandersetzungen im Bereich des Stadions. Fans aus Italien hätten Extrabusse beschädigt. Der Sachschaden betrage nach ersten Einschätzungen einige tausend Franken.

Die Gästefans hätten zudem mehrere Böller und Handlichtfackeln gezündet. Dies war auch der Grund für mehrere Spielunterbrechungen. Ein 16-jähriger und ein 24-jähriger Italiener hatten nach Angaben der Polizei bei der Eingangskontrolle pyrotechnische Gegenstände dabei. Sie seien der Kantonspolizei St.Gallen übergeben worden, teilte die Stadtpolizei mit.

Der FC St.Gallen verlor am Donnerstag das zweite Spiel der Conference-League-Ligaphase. Die Ostschweizer unterlagen daheim der Fiorentina mit 2:4. (ram/sda)