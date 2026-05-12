«Wir konnten uns mental auf diesen Moment vorbereiten»: Die Stimmen zum Winti-Abstieg

«Es geht mir natürlich nahe. Wir haben alles investiert und haben heute alle Vorteile auf unsere Seite geholt. Der Elfmeter brachte uns aus der Ordnung. Es waren Spielphasen, welche wir nicht im Griff hatten.



Nach dem 2:0 wurde es ein wenig fahrig. Wir sind nach der Pause besser rausgekommen und hatten die Partie im Griff. In zehn Minuten haben wir die Partie aus der Hand gegeben. Ein abgefälschter Schuss aus zwanzig Metern ist symptomatisch. Dieser muss nicht immer reingehen. Es ist auch ärgerlich, weil GC extrem viel Mühe hatte.



Ich habe bereits kurz mit der Mannschaft gesprochen. Aber es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Es geht jedem im Verein sehr nahe. Man hört in der ganzen Liga, dass Winti fehlen wird. Seit zwei bis drei Wochen haben wir bereits zweigleisig geplant. Im Moment ist es sehr schwierig.»

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