Ausnahmezustand in Buenos Aires – weil Messi essen geht

Spätestens seit er Argentinien im letzten Dezember zum Weltmeistertitel geführt hat, wird Lionel Messi in seiner Heimat verehrt, wie es sonst wohl nur Diego Maradona wurde. Am Donnerstagabend steht das erste Länderspiel seit dem WM-Final gegen Frankreich an – und so ist Messi wieder in seiner Heimat.

Als er nun ein Restaurant in der Hauptstadt Buenos Aires besuchte, wollten Tausende einen Blick auf ihren Helden erhaschen und tummelten sich in der Stadt und vor dem Restaurant. Nur mit Hilfe von der Polizei konnte der 35-Jährige ins Restaurant gebracht werden. Vor diesem stimmten Fans «Messi»-Rufe an.

Der Angehimmelte schien das Bad in der Menge gemäss einiger Videos zu geniessen. Selbst als ihm Fans um den Hals fielen und ins Gesicht fassten, reagierte Messi mit einem Lächeln. Zumindest empfand er es wohl weniger unangenehm als das Foto mit «Salt Bae» kurz nach dem Titelgewinn.

