Sein letztes Spiel für Brasilien wird Neymar nicht in guter Erinnerung bleiben. Bild: keystone

Neymar bricht nach WM-Aus in Tränen aus – und verkündet Brasilien-Rücktritt

Sein 130. Spiel für die Seleçao ist sein letztes: Neymar weint nach dem WM-Ausscheiden gegen Norwegen bittere Tränen und verkündet dann seinen Rücktritt aus dem Nationalteam.

Niklas Helbling Folge mir

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Nach Brasiliens frühestem Ausscheiden an einer Weltmeisterschaft seit 1990 konnte Neymar die Tränen nicht mehr zurückhalten. Noch auf dem Rasen sackte der 34-Jährige zu Boden und heulte wie ein Schlosshund. So gross war die Enttäuschung darüber, dass er mit der Seleçao erneut hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Raphinha, Vinicius Jr. und weitere Mitspieler mussten ihn daraufhin trösten.

Womöglich war der Schmerz umso grösser, als Neymar wohl bereits wusste, dass der WM-Achtelfinal gegen Norwegen sein letztes Spiel für sein Land war. Im brasilianischen Fernsehen erklärte er danach seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. «Ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Jetzt ist es zu Ende. Hier habe ich es begonnen, hier habe ich aufgehört», so Neymar nach dem Spiel in New Jersey.

Im Stadion der beiden New Yorker NFL-Teams Giants und Jets absolvierte Neymar im August 2010 sein Debüt im Brasilien-Trikot und erzielte gleich ein Tor. Auch in seinem letzten Auftritt für die Seleçao traf er – der Penaltytreffer in der 100. Minute kam aber zu spät, um die 1:2-Niederlage noch zu verhindern.

Raphinha tröstet Neymar nach dem Spiel. Bild: www.imago-images.de

Insgesamt stand Neymar in 130 Länderspielen auf dem Platz und erzielte dabei 80 Tore, was ihn vor Pelé zu Brasiliens Rekordtorschützen macht. Seine vier Weltmeisterschaften waren aber nicht von Erfolg gekrönt. Bei der Premiere 2014 im eigenen Land führte der Offensivspieler Brasilien in den Halbfinal, verpasste die 1:7-Klatsche gegen Deutschland dann aber verletzt. 2018 und 2022 scheiterte Brasilien jeweils im Viertelfinal an Belgien bzw. Kroatien und nun war gar schon im Achtelfinal Schluss.

Anders als frühere Superstars der Brasilianer verpasste Neymar es also, den grössten Titel im Weltfussball zu gewinnen. So bleibt sein grösster Erfolg mit dem Nationalteam der Gewinn von Olympia-Gold 2016 in Rio de Janeiro. Den Titelgewinn bei der Copa América im Jahr 2019 verpasste er verletzt. Die Verletzungen zogen sich ohnehin durch seine Karriere.

Dass er nun noch einmal zu einer Weltmeisterschaft reisen konnte, kam insofern auch etwas überraschend. Immerhin hatte er seit Oktober 2023 kein Länderspiel mehr absolviert. Auch wenn er gesund war, wurde er nicht mehr nominiert. Nun reaktivierte Nationaltrainer Carlo Ancelotti den Champions-League-Sieger von 2015 aber. Nachdem Neymar die ersten beiden WM-Spiele noch verletzt verpasst hatte, kam er im letzten Gruppenspiel gegen Schottland und im Achtelfinal gegen Norwegen zu zwei Kurzeinsätzen.

Nach dem Ende seiner Karriere im Nationalteam wird Neymar erst einmal für seinen Jugendklub Santos weiterspielen. Der Vertrag läuft aber nur noch bis Jahresende. Ob das einstige Supertalent, das unter anderem für den FC Barcelona und PSG gespielt hat und mit einer Ablösesumme von 222 Millionen Euro noch immer der teuerste Fussballer der Geschichte ist, darüber hinaus weiterspielt, ist derzeit nicht bekannt.