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FIS: Ski- und Snowboard-Weltmeisterschaften bald fast alle Jahre

Ski- und Snowboard-Weltmeisterschaften bald fast alle Jahre

03.09.2026, 18:2303.09.2026, 18:34

Der Internationale Ski- und Snowboardverband (FIS) will ab 2032 fast jährlich Weltmeisterschaften ausrichten. Wie das Council im Rahmen einer zweitägigen Sitzung in Thun entschied, sollen die Titelkämpfe in allen nicht-olympischen Jahren ausgetragen werden.

epaselect epa11900654 Loic Meillard of Switzerland poses with his Men&#039;s Slalom gold medal and his Men&#039;s Giant Slalom bronze medal after the podium for the Men&#039;s Slalom at the FIS Alpine ...
Loic Meillard bei den FIS-Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm, Österreich. (Archivbild)Bild: keystone

Das Council bewertete in Thun eine Machbarkeitsstudie, die sich mit der Erhöhung der Anzahl Weltmeisterschaften befasste. Bisher finden die Titelkämpfe der FIS (Alpin, Nordisch, Freestyle und Snowboard) nur in ungeraden Jahren statt. Dem Konzept wurde zugestimmt, heisst es in einer Mitteilung der FIS. Zudem werde überprüft, ob schon ab 2028 eine zusätzliche WM stattfinden könnte.

Die nächsten alpinen Weltmeisterschaften finden 2027 in Crans-Montana statt, die Nordischen kämpfen in Falun in Schweden um WM-Medaillen. Die Snowboarder und Freestyler werden im Montafon in Vorarlberg und in Kühtai in Tirol antreten. (hkl/sda/apa)

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