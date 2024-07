Der 25-jährige Schweizer. Chicago gewinnt das Spiel in der Major League Soccer gegennach spektakulärer Wende mitIn fünf Saisons in der Schweizer Super League bei Zürich (2), Xamax Neuchâtel (1) und Lugano (2) erzielte der gelehrte Verteidiger, der in den USA als Stürmer aufläuft, nie mehr als zwei Tore. Für Chicago Fire traf er nun in: in Toronto (4:1), in Orlando (2:4), in Seattle (1:2) und jetzt gegen Philadelphia (h) je einmal. Haile-Selassie eröffnete nach 30 Minuten das Skore. In dengelang Chicago Fire ein toller. Leihspieler(von Lugano) spielte bei Chicago Fire wie Haile-Selassie durch.In der Tabelle der Eastern Conference belegt Chicago weiter. Der Rückstand auf die Teams auf den Play-In-Plätzen beträgt drei Punkte.Beikam Torhüter und Captainmitzu einem Zu-Null-Sieg. Der Rückstand von St. Louis auf die Play-In-Plätze beträgt in der Western Conference sogar sechs Zähler. (nih/sda)