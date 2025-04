Verstappen gewinnt in Suzuka vor Lando Norris (links) und Oscar Piastri (rechts). Bild: keystone

Verstappen gewinnt GP von Japan zum vierten Mal in Folge – Sauber-Fahrer chancenlos

Mehr «Sport»

Max Verstappen im Red Bull gewinnt zum vierten Mal hintereinander den Grand Prix von Japan. Der Weltmeister siegt in Suzuka vor Lando Norris und Oscar Piastri in den McLaren.

Bild: keystone

Verstappen vollendete mit dem Sieg auf dem Suzuka International Racing Course das, was er zur Überraschung aller tags zuvor mit der Eroberung der Pole-Position aufgegleist hatte – in einem Auto, das sie im Lager von Red Bull nach den freien Trainings als «nicht konkurrenzfähig» eingestuft hatten. Der Niederländer hielt nach der erfolgreichen Hatz über eine einzelne Runde das Duo Norris/Piastri in den an sich überlegenen orangen Autos auch über die Grand-Prix-Distanz in Schach.

Verstappen gewinnt in Suzuka erneut. Video: SRF

Verstappen tat das auf souveräne Art. Er spulte das Pensum ohne Makel ab und bot seinen Verfolgern nie die Möglichkeit, ihn ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. In frühester Phase des Rennens baute er seinen Vorsprung auf Norris auf anderthalb, zwei Sekunden aus und hielt sich derart die direkte Konkurrenz in beruhigendem Umfang vom Leib. Auf dem Weg zu seinem ersten Sieg in dieser Saison (und dem 64. insgesamt) musste der Niederländer die Führungsposition nur für kurze Zeit im Zuge des einzigen Boxenstopps abgeben.

Die Fahrer des Teams Sauber waren im Kampf um ein weiteres zählbares Ergebnis ohne Chance. Der Deutsche Nico Hülkenberg musste sich mit Rang 16 bescheiden. Der Brasilianer Gabriel Bortoleto fand sich im Schlussklassement auf Platz 19 und damit an zweitletzter Stelle wieder. (rst/sda)