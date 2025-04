Schweizer Abend in der NHL – Meier, Hischier und Fiala treffen

Los Angeles Kings – Edmonton 3:0

Kevin Fiala, 1 Tor, 4 Schüsse, 1 Check, 19:10 TOI

Kevin Fiala erzielte am Samstag seinen 30. Treffer in der NHL-Saison. Der St. Galler wurde als bester Spieler der Partie ausgezeichnet, welche die Los Angeles Kings mit 3:0 gegen Edmonton gewannen.

Fiala eröffnete den Torreigen in der 30. Minute, als er einen Abpraller nach einem Schuss von Alex Laferriere backhand verwertete. Andrei Kuzmenko und Trevor Lewis erzielten die beiden anderen Tore für die Kings, die wenige Stunden später ihr Playoff-Ticket dank Calgarys Niederlage in Las Vegas lösten.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Es ist das zweite Mal, dass Kevin Fiala die 30-Tore-Marke in einer regulären Saison erreicht, nach seinem Rekordjahr 2021/22 im Trikot von Minnesota (33 Tore, 85 Punkte insgesamt). Er ist der zweite Schweizer, dem dies in dieser Saison gelingt.

NY Rangers – New Jersey Devils 0:4

Nico Hischier, 1 Tor, 2 Assists, 1 Check, 17:16 TOI

Timo Meier, 2 Tore, 3 Schüsse, 4 Checks, 16:36 TOI



Geschafft hat es auch Devils-Kapitän Nico Hischier, der beim 4:0-Erfolg New Jerseys sein 35. Saisontor erzielte und zwei Assists verbuchte. Timo Meier traf in diesem Spiel doppelt. Der Appenzeller steht nun bei 24 Treffern.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Vancouver – Anaheim 6:2

Pius Suter, 4 Checks, 17:55 TOI

Die Vancouver Canucks von Pius Suter dürfen sich weiterhin Hoffnungen auf die Playoffs machen. Vancouver gewann mit 6:2 gegen Anaheim und rückte damit bis auf sechs Punkte an Minnesota heran, das derzeit die zweite Wildcard im Westen hat. Die Canucks haben noch sechs Spiele in der regulären Saison zu bestreiten.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Dallas Stars – Pittsburgh Penguins 3:5

Lian Bichsel, 1 Assist, 1 Block, 3 Checks, 18:01 TOI

Erwähnenswert ist ausserdem der Assist von Lian Bichsel, der nun auf 8 Punkte in dieser Saison kommt. Gegen die Pittsburgh Penguins von Sidney Crosby (3 Tore und 1 Assist) setzte es dennoch eine 3:5-Niederlage ab. Die Stars, die bereits sicher in den Playoffs sind, hatten zuvor sieben Mal in Folge gewonnen. (rst/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

