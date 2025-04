Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

ZSC fertigt Davos erneut ab – Sprunger schiesst Fribourg ins Glück – Visp verspielt 3:0

Julien Sprunger bringt Fribourg-Gottéron in der Halbfinalserie gegen Lausanne dank eines Treffers in der zweiten Verlängerung wieder in Front. Der LHC verspielt ein 2:0.