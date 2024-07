Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépre treten beim Elite16-Turnier in Wien überzeugend auf. Das für die Olympischen Spiele selektionierte Team erreicht direkt den Viertelfinal.



Nach zwei umkämpften 2:1-Siegen am Starttag, in denen sich die Schweizerinnen nach Satzrückstand zurückkämpften, beendeten sie die Gruppenphase mit einem 21:12, 21:19-Erfolg gegen das amerikanische Duo Kimberly Hildreth/Teegan Van Gunst. Damit überspringen die Luzernerin und die Bernerin wie bereits in der Woche zuvor in Gstaad die erste K.o.-Runde und stehen direkt in den Viertelfinals. Diese finden am Freitag statt. (abu/sda)

Bild: keystone