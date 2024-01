Die Schweizer Snowboarderinnen und Snowboarder enttäuschten im zweiten Weltcup-Heimrennen in dieser Saison. Julie Zogg und Ladina Jenny schieden im Parallel-Riesenslalom in Scuol im Bündnerland in den Achtelfinals aus. Die Männer scheiterten schon in der Qualifikation.



Die zweifache Gesamtweltcup-Siegerin Zogg und Jenny mussten sich in der ersten K.o.-Runde zwei Italienerinnen geschlagen geben, die am Ende den Sieg unter sich ausmachten. Zogg, am Tag vor Heiligabend in Davos in ihrer stärkeren Disziplin Parallel-Slalom Vierte, schied gegen Jasmin Coratti aus, die zweifache WM-Medaillengewinnerin Jenny, in Davos Siebente, gegen die nachmalige Siegerin Lucia Dalmasso.



Gian Casanova kam in der Qualifikation nicht über Platz 20 hinaus. Der WM-Zweite Dario Caviezel kam nicht ins Ziel. (nih/sda)

