Clint Capela gelang zum Abschluss der Regular Season die statistisch klar beste Leistung der Saison. Der Genfer trug zum 132:101-Sieg der Houston Rockets über die Memphis Grizzlies 23 Punkte bei und liess sich zudem 13 Rebounds gutschreiben. Seine bisherigen Höchstwerte stammen von Ende Januar mit 10 Punkten und 7 Rebounds.
Die Rockets können somit in den Playoffs auf einen Capela in Hochform zählen. Die Texaner treffen auf die Los Angeles Lakers, die Kalifornier geniessen Heimrecht. Es kommt zum prominenten Aufeinandertreffen zwischen Kevin Durant (Rockets) und LeBron James (Lakers). Die erste Partie findet in der Nacht auf Sonntag in Los Angeles statt. (ram/sda)
Die Rockets können somit in den Playoffs auf einen Capela in Hochform zählen. Die Texaner treffen auf die Los Angeles Lakers, die Kalifornier geniessen Heimrecht. Es kommt zum prominenten Aufeinandertreffen zwischen Kevin Durant (Rockets) und LeBron James (Lakers). Die erste Partie findet in der Nacht auf Sonntag in Los Angeles statt. (ram/sda)