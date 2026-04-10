Bei Migros fliegt die Marke «American Favorites» aus dem Sortiment. Image: montage watson

Migros schmeisst «American Style» Produkte aus dem Sortiment

Migros lässt eine wichtige Marke leise aus dem Sortiment verschwinden, weist jeden kulturellen Boykott von sich – und gibt bei den Rezepten Entwarnung.

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Still und leise verabschiedet sich Migros von seiner US-inspirierten Produktlinie. Die Marke «American Favorites», bekannt für Toastbrot, Cookies oder Burger-Buns, verschwindet nach und nach – oder verliert zumindest alle klaren Anspielungen auf Onkel Sam und seine Kultur.



Der Wandel läuft bereits. Ein Kultprodukt der Reihe, ein dunkles Toastbrot, wird jetzt unter dem neuen Namen «Sandwich Migros» verkauft – wie Blick bemerkt hat.



Links die alte Version, rechts die neue Verpackung.

Image: montage watson

Und es bleibt nicht nur beim neuen Namen. Auch das Packaging wird angepasst: Statt Freiheitsstatue und «American Style» setzt Migros neu auf ein deutlich neutraleres Design in Blau und Rot, wie Blick schreibt. Die neue Version ist seit Anfang April im Umlauf, das alte Packaging verschwindet je nach Lagerbestand nach und nach aus den Regalen.

Das Unternehmen bestätigt gegenüber Blick, dass die gesamte Produktreihe «American Favorites» schrittweise überarbeitet wird, mit einem vollständigen Verschwinden aller Bezüge zu den Vereinigten Staaten bis 2027. Vorerst behalten einige Produkte wie Brownies, Bagels oder Cookies noch ihr altes Erscheinungsbild, doch ihre Umgestaltung ist bereits geplant. Migros betont: Es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Diese Entwicklung ist Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, das Portfolio der Eigenmarken zu vereinfachen.

Ziel ist es, zahlreiche Produkte unter einer einzigen Identität zu bündeln, nämlich derjenigen von Migros. Von rund 250 Eigenmarken sollen fast 80 verschwinden, also nahezu jede dritte. Auch andere beliebte Produktlinien sind betroffen, einschliesslich bestimmter Produkte der Marke M-Budget, wie wir es euch erklärt haben.

Keine politische Botschaft, versichert Migros

In einem internationalen Kontext, in dem das Image der USA kontrovers diskutiert wird, sehen einige in dieser Neuausrichtung ein politisches Signal. Das zeigt sich auch in gewissen Foren – etwa im Subreddit BoycottUnitedStates:

«Ich weiss nicht, ob diese Änderung auf eine zunehmend negative Wahrnehmung der Vereinigten Staaten zurückzufü Ein User

Migros weist diese Interpretation jedoch entschieden zurück. «Diese Änderungen haben keinen politischen Hintergrund», versichert das Unternehmen gegenüber unseren Kollegen. Die Rezepturen bleiben im Übrigen strikt identisch. (hun/fwa)