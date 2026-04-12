Auf dem Platz istbei denkaum noch ein Faktor. Dennoch verlängert der Rekordmeister mit seinem 36-jährigen Captain um ein weiteres Jahr. Abrashi verkörpere «Einsatz, Identifikation und Integrität», teilt GC in der Mitteilung zur Vertragsverlängerung mit, «er setzt auch in der Kabine wichtige Impulse». Der Mittelfeldspieler ist eine grosse Identifikationsfigur für die Fans und freut sich auf ein weiteres Jahr bei den Zürchern: «GC ist mein Zuhause. Hier habe ich meine Karriere aufgebaut und diesem Verein verdanke ich sehr viel. Umso mehr bedeutet es mir, weiterhin ein Teil davon zu sein.»Auf Abrashi als Leader wird GC auch in den letzten Spielen der Saison hoffen. Die Grasshoppers stehen sechs Runden vor Schluss auf dem elften Platz der Super League, der Vorsprung auf Schlusslicht Winterthur beträgt nur fünf Zähler. Für GC wird es darum gehen, den Barrage-Platz zu festigen und im Duell gegen den Zweiten der Challenge League dann den Abstieg zu verhindern. (nih)🇦🇱Alter: 36 JahrePosition: Defensives MittelfeldMarktwert: 100'000 EuroBilanz 2025/26: 7 Spiele