Mit Carlos Alcaraz (Bild) und Aryna Sabalenka kommen die Hauptgewinner der diesjährigen Laureus World Sports Awards aus dem Tennis. Der 22-jährige Spanier avancierte zum jüngsten Gewinner in der wichtigsten Kategorie. Die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres ging an Paris Saint-Germain.
Weitere Preise erhielten unter anderen der englische Formel-1-Weltmeister Lando Norris (Durchbruch des Jahres) sowie der nordirische Golfer Rory McIlroy (Comeback des Jahres). Die Schweizer Rollstuhl-Leichtathletin Catherine Debrunner ging leer aus. (ram/sda)
Weitere Preise erhielten unter anderen der englische Formel-1-Weltmeister Lando Norris (Durchbruch des Jahres) sowie der nordirische Golfer Rory McIlroy (Comeback des Jahres). Die Schweizer Rollstuhl-Leichtathletin Catherine Debrunner ging leer aus. (ram/sda)