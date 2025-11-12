Diestehen fest. In den vier Partien, in denen nur noch Super-League-Teams vertreten sind, steht ein Kantonsderby bevor. In diesem Derby treffen die, die im Achtelfinal gegen GC gewannen, auf die Frauen des. Zudem trifft Vorjahresfinalisttritt im Heimspiel gegenan, das den Genferinnen in der Meisterschaft zuletzt ein Unentschieden abtrotzte. Die Cupsiegerinnen 2025 vomAusgetragen werden die Partien am 13. und 14. Dezember. Die Halbfinals finden dann am 21. und 22. Februar 2026 statt. In diesen wird der Sieger der Partie YB gegen Thun auf jenen des Spiels St. Gallen gegen Basel treffen. Das zweite Halbfinal findet zwischen den Gewinnerinnen des Spiels FC Luzern gegen Zürich und Servette gegen Rapperswil statt. (riz/sda)