Nach fünf Jahren Podcast: Zivadiliring trennt sich

«Zivadiliring» mit Yvonne Eisenring, Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic. Bild: SRF/Mirjam Kluka

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«Unterschiedliche Vorstellungen»: Zivadiliring-Trio trennt sich

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Nach fünf erfolgreichen Jahren haben die drei Hosts von Zivadiliring, Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic, entschieden, ihr Projekt zu beenden. Das heisst es in einer Medienmitteilung.

Weiter heisst es:

«Wir haben festgestellt, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von der Weiterentwicklung des Podcasts Zivadiliring haben.»

Den Entscheid für den Abschluss des Projekts hätten die drei Hosts gemeinsam getroffen. Nach fünf Jahren stehe nun eine neue Phase an, in der die Hosts eigene Projekte weiterentwickeln und neue Schwerpunkte setzen möchten.

«Wir sind dankbar für alles, was wir gemeinsam geschaffen haben, und für die vielen Menschen, die uns begleitet haben», schreiben die Podcasterinnen.

Frühlingstour findet statt

Die Frühlingstour mit insgesamt fünf Shows in Basel, Zürich und Bern finde trotzdem statt. Die Auftritte würden allerdings nur von Maja und Yvonne gehostet – Gülsha sei es aus persönlichen Gründen nicht möglich, auf der Tour dabei zu sein. «Dieser Entscheid fällt mir unglaublich schwer und ich bin sehr traurig, nicht dabei sein zu können», sagt Gülsha.

Zivadiliring bedanke sich insbesondere bei der Community für die jahrelange Verbundenheit:

«Zivadiliring war für uns ein Herzensprojekt: intensiv, laut, lustig, ehrlich und mit unzähligen Geschichten, Lachern und Momenten, die wir nie vergessen werden. Danke an euch alle, die uns begleitet und unterstützt haben. Ohne unsere Community wäre das alles nie möglich gewesen. Jetzt gehen wir neue Wege, mit viel Respekt füreinander und viel Vorfreude auf das, was kommt. Danke, dass ihr Teil von Zivadiliring wart! Wir freuen uns nun auf unsere nächsten Projekte, bei denen unsere tolle Community hoffentlich wieder dabei sein wird.»

(hkl)