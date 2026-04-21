Die Dallas Stars gewinnen Spiel 2 in der Playoff-Serie gegen Minnesota. Bild: keystone

Bichsel und die Stars schlagen zurück +++ Buhrufe in Pittsburgh +++ Verwirrung in Carolina

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Dallas – Minnesota 4:2

Serie 1:1

Lian Bichsel 2 Checks, 14:17 TOI



Die Dallas Stars mit Lian Bichsel gleichen in den Playoffs gegen Minnesota Wild aus. Zuhause setzte sich das Team des Solothurner Verteidigers 4:2 durch. Entscheidend für den Sieg war neben Goalie Jake Oettinger, der 28 Paraden zeigte, vor allem Wyatt Johnston.

Der Kanadier erzielte das erste und das letzte Tor der Partie. Johnstons zweiter Treffer fiel kurz vor Schluss in einem Powerplay der Gastgeber. Direkt zuvor hatten die Stars ein Überzahlspiel von Minnesota unversehrt überstanden. Bichsel gelangen keine Skorerpunkte.

Dank des Sieges steht es nach dem zweiten Spiel der Best-of-7-Serie 1:1. In der ersten Partie, die mit einer 1:6-Niederlage endete, waren die Stars noch deutlich unterlegen gewesen.

Pittsburgh – Philadelphia 0:3

Serie 0:2

Im Derby von Pennsylvania gehen die Philadelphia Flyers gegen die Pittsburgh Penguins mit 2:0 in Führung. Den zweiten Auswärtssieg in der Serie sicherten sich die Flyers dank zwei Toren im Mitteldrittel. Zuerst traf Porter Martone, rund vier Minuten später erhöhte Garnet Hathaway mit einem Shorthander. Von den Penguins um die Superstars Sidney Crosby, Evgeni Malkin und Erik Karlsson kam erneut wenig Gegenwehr. In acht Minuten Powerplay-Zeit brachten sie gerade mal zwei Schüsse aufs Tor von Philadelphia. Als der Sieg der Flyers nach einem Empty-Netter zum 3:0 feststand, leerte sich das Stadion in Pittsburgh rasch, vereinzelt waren Buhrufe zu hören.

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Edmonton – Anaheim 4:3

Serie 1:0

Die Edmonton Oilers geben zuhause zwischenzeitlich einen 2:0-Vorsprung aus der Hand. Dank eines Doppelschlags von Jason Dickinson und Kasperi Kapanen führten die Oilers zur ersten Pause mit 2:0. Troy Terry (mit zwei Toren) und Leo Carlsson drehten die Partie im Mitteldrittel dann aber für Anaheim. Doch der Vorsprung der Kalifornier hatte nicht Bestand. Dickinson und Kapanen sorgten mit ihren zweiten Treffern im Schlussdrittel für die erneute Wende und den Sieg der Oilers.

Carolina – Ottawa 3:2nV

Serie 2:0

Verwirrung in Carolina: Nach 18 Minuten in der ersten Verlängerung (nach 60 Minuten stand es 2:2) schien das Spiel entschieden. Mark Jankowski traf bei angezeigter Strafe gegen die Ottawa Senators zum 3:2 für die Carolina Hurricanes. Doch die Gäste aus Kanada nahmen eine Offside-Challenge und erhielten – hauchdünn – recht. Das Tor wurde also annulliert, doch das Foul an Jordan Martinook, der Ursprung der angezeigten Strafe, hatte trotzdem Konsequenzen. Die Unparteiischen entschieden auf Penalty für Carolina. Martinook trat an und scheiterte an Goalie Linus Ullmark.

So brachte die erste Verlängerung doch keine Entscheidung. Diese fiel dann in der 94. Minute. Jordan Martinook, der zuvor noch an Linus Ullmark gescheitert war, erhielt im hohen Slot zu viel Platz und schoss sein Team doch noch zum Sieg. (abu/sda)