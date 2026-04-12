Hächler und Allenbach Schweizer Meister im Riesenslalom +++ McIlroy verspielt Führung

Der als grosses Talent gehandelte Lenz Hächler wird in St. Moritz erstmals Schweizer Meister im Riesenslalom. Der 22-jährige Zuger, Gesamtsieger im Europacup und schon nach dem ersten Lauf in Führung, distanzierte den zweitplatzierten Reto Manser um 85 Hundertstel. Hächler hatte 2023 schon den Titel im Slalom geholt. Dritter wurde Federico Toscano.
Bei den Frauen sicherte sich Dania Allenbach in überlegener Manier die Goldmedaille, sie liess die zweitklassierte Juliette Fournier um 2,03 Sekunden hinter sich – Dritte wurde Simone Wild. Es war für die 19-jährige Bernerin, die Anfang Januar in Kranjska Gora ihr Debüt im Weltcup gab, der erste SM-Titel. Auch bei den Frauen fehlten die Aushängeschilder in dieser Disziplin.
Am Montag werden in St. Moritz noch die Titel im Slalom vergeben. (nih/sda)
Bei den Frauen sicherte sich Dania Allenbach in überlegener Manier die Goldmedaille, sie liess die zweitklassierte Juliette Fournier um 2,03 Sekunden hinter sich – Dritte wurde Simone Wild. Es war für die 19-jährige Bernerin, die Anfang Januar in Kranjska Gora ihr Debüt im Weltcup gab, der erste SM-Titel. Auch bei den Frauen fehlten die Aushängeschilder in dieser Disziplin.
Am Montag werden in St. Moritz noch die Titel im Slalom vergeben. (nih/sda)