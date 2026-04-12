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Sportnews-Ticker: Hächler und Allenbach Schweizer Meister im Riesenslalom

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Hächler und Allenbach Schweizer Meister im Riesenslalom +++ McIlroy verspielt Führung

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
12.04.2026, 15:2412.04.2026, 15:24
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Hächler und Allenbach holen Gold
Der als grosses Talent gehandelte Lenz Hächler wird in St. Moritz erstmals Schweizer Meister im Riesenslalom. Der 22-jährige Zuger, Gesamtsieger im Europacup und schon nach dem ersten Lauf in Führung, distanzierte den zweitplatzierten Reto Manser um 85 Hundertstel. Hächler hatte 2023 schon den Titel im Slalom geholt. Dritter wurde Federico Toscano.

Bei den Frauen sicherte sich Dania Allenbach in überlegener Manier die Goldmedaille, sie liess die zweitklassierte Juliette Fournier um 2,03 Sekunden hinter sich – Dritte wurde Simone Wild. Es war für die 19-jährige Bernerin, die Anfang Januar in Kranjska Gora ihr Debüt im Weltcup gab, der erste SM-Titel. Auch bei den Frauen fehlten die Aushängeschilder in dieser Disziplin.

Am Montag werden in St. Moritz noch die Titel im Slalom vergeben. (nih/sda)
Kyburz fünftbester Europäer in Paris
Der achtfache OL-Weltmeister Matthias Kyburz beendet den Marathon in Paris in 2:08:37 Stunden als fünftbester Europäer auf dem 13. Platz.

Bei Rennhälfte (1:03:16) gehörte der 36-jährige Fricktaler noch zur 18-köpfigen Spitzengruppe. Ab Kilometer 25 konnte er dann das angeschlagene Tempo nicht mehr ganz halten. Auf dem coupierten Schlussabschnitt machte Kyburz noch einige Ränge gut. Auf den italienischen Sieger Yeman Crippa (2:05:18) verlor er nach 42,195 Kilometern und knapp 260 Höhenmetern 3:19 Minuten. (nih/sda)
7:59
McIlroy büsst klare Masters-Führung ein
Titelverteidiger Rory McIlroy hat am dritten Tag beim Masters in Augusta seinen klaren Vorsprung verspielt und geht gleichauf mit dem Amerikaner Cameron Young als Führender in den Schlusstag. Dem Nordiren gelang auf dem traditionsreichen Kurs im US-Bundesstaat Georgia nach seinen überragenden ersten beiden Tagen nur eine 73er-Runde.

Mit elf Schlägen unter Par liegt McIlroy nun gleichauf mit Young und nur noch einen Schlag vor dessen Landsmann Sam Burns. Nach dem zweiten Tag hatte er noch mit sechs Schlägen Vorsprung geführt - der grössten Führung bei Halbzeit in der Masters-Historie. Der 36-Jährige startete mit einem Bogey, also einem Schlag über Par, und hatte dann vor allem an Loch elf grosse Probleme, an dem er im Wasser landete und ihm ein Doppelbogey unterlief.

Neben Young spielte am dritten Tag auch der Weltranglistenerste Scottie Scheffler eine überragende 65er-Runde und liegt nun mit vier Schlägen Rückstand auf Platz 7. Dem viertplatzierten Iren Shane Lowry gelang als erstem Golfer der Geschichte sein zweites Hole-in-one beim Masters. (nih/sda/dpa)


7:43
Brunner/Hüberli im Halbfinal
Das wiedervereinte Schweizer Duo Nina Brunner und Tanja Hüberli steht am Elite-16-Turnier in Saquarema im Halbfinal. Im Viertelfinal siegte es gegen die Amerikanerinnen Sara Hughes/Allysa Batenhorst.

Brunner/Hüberli gewannen mit 21:19, 26:24. Im zweiten Durchgang kämpften sie sich nach einem 4:9-Rückstand zurück, ehe sie den fünften Matchball verwerteten. Die Olympia-Dritten von 2024 erlaubten sich in entscheidenden Momenten keine Fehler, blieben im Sideout stabil und landeten einige Big Points. Hughes war 2023 zusammen mit Kelly Cheng Weltmeisterin geworden.

Im Halbfinal treffen Brunner/Hüberli mit Kristen Cruz und Taryn Brasher erneut auf zwei Amerikanerinnen. So oder so haben die beiden Zentralschweizerinnen die Erwartungen bereits übertroffen. Brunner legte 2025 eine Baby-Pause ein, Hüberli musste sich Mitte August einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. (sda)
Aarau patzt in Bellinzona
Der FC Aarau kann von der freitäglichen Niederlage des FC Vaduz nicht profitieren. Aarau muss sich bei Schlusslicht Bellinzona mit einem 0:0 bescheiden.

Aaraus Auftritt im Tessiner verlief ernüchternd und enttäuschend. Der Favorit erspielte sich nicht viele Chancen und musste in der zweiten Halbzeit froh sein, dass Bellinzona seine Möglichkeiten nicht nutzte.

Aarau hat vor einer Woche gegen Etoile Carouge 1:3 verloren – und auf diesen Patzer nicht reagieren können. Vaduz bleibt in der Tabelle zwei Punkte vor Aarau. Die Liechtensteiner hatten am Freitag gegen Yverdon verloren. (nih/sda)

Schweiz unterliegt Tschechien 2:3
Bittere Niederlage für die Schweizer Tennisspielerinnen im Billie Jean King Cup: Sie verlieren in Biel hauchdünn 2:3 gegen Tschechien und spielen damit Mitte November gegen den Abstieg.

Nachdem Belinda Bencic (WTA 11) ihr Einzel gegen Linda Noskova (WTA 14) am Samstag nach drei eigenen Matchbällen 3:6, 6:3, 6:7 (9:11) verloren hatte, unterlag im abschliessenden Einzel auch Viktorija Golubic (WTA 79) gegen Marie Bouzkova (WTA 24) knapp 6:7 (4:7), 3:6.

Zuvor hatten Bencic und Golubic im Doppel den zweiten Punkt für die Schweiz geholt. Anders als die Schweizerinnen konnten sich Noskova und Bouzkova aber erholen und frisch in die entscheidenden Einzel gehen. (nih/sda)
Mityukov glänzt mit Jahresweltbestzeit
Roman Mityukov weiss an den Schweizer Meisterschaften in Uster weiter zu überzeugen. Der 25-jährige Genfer gewinnt die 200 m Rücken in Jahresweltbestzeit.

Mityukov wurde in seiner Paradedisziplin nach 1:55,36 Minuten gestoppt, womit er die bisherige Jahres-Bestmarke des Südafrikaners Pieter Coetze, aufgestellt am 22. März, um 21 Hundertstel unterbot und dabei nur eine halbe Sekunde über seinem Schweizer Rekord blieb. (nih/sda)
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