Sinner schlägt Alcaraz und ist wieder Weltnummer 1 +++ Brunner/Hüberli verlieren Halbfinal

Jannik Sinner setzt sich in Monte Carlo bei schwierigen äusseren Bedingungen gegen Dauerrivale Carlos Alcaraz in 2:15 Stunden mit 7:6 (7:5), 6:3 durch und ist nun wieder die Nummer 1 im Männer-Tennis. Es fühle sich «grossartig» an, sagte Sinner im Interview auf dem Court Central seiner Wahlheimat Monaco: «Aber primär bedeutet mit der Turniersieg sehr viel.»
Sinner ist nach dem Serben Novak Djokovic und dem Spanier Rafael Nadal erst der dritte Tennisprofi der ATP-Geschichte, der vier Masters-1000-Turniere hintereinander gewann. Anfang November 2025 triumphierte Sinner in Paris, zuletzt gelang ihm vor dem Coup in Monte Carlos das sogenannte «Sunshine Double» mit Siegen in Indian Wells und Miami. (nih/sda)
