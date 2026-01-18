Jonas Hasler gelingt am Laax Open wie im Vorjahr ein Top-Resultat. Der 19-jährige Thurgauer springt im Slopestyle-Final der Snowboarder auf den 6. Platz.
Den Sieg holte sich am Sonntag der Franzose Romain Allemand vor dem Japaner Yuto Kimura und dem chinesischen Big-Air-Olympiasieger Su Yiming. Bei den Frauen gewann die Japanerin Kokomo Murase vor der Amerikanerin Lily Dhawornvej und der Österreicherin Anna Gasser. (nih/sda)
Den Sieg holte sich am Sonntag der Franzose Romain Allemand vor dem Japaner Yuto Kimura und dem chinesischen Big-Air-Olympiasieger Su Yiming. Bei den Frauen gewann die Japanerin Kokomo Murase vor der Amerikanerin Lily Dhawornvej und der Österreicherin Anna Gasser. (nih/sda)