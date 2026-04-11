McIlroy büsst klare Masters-Führung ein ++ Brunner/Hüberli im Halbfinal

Titelverteidiger Rory McIlroy hat am dritten Tag beim Masters in Augusta seinen klaren Vorsprung verspielt und geht gleichauf mit dem Amerikaner Cameron Young als Führender in den Schlusstag. Dem Nordiren gelang auf dem traditionsreichen Kurs im US-Bundesstaat Georgia nach seinen überragenden ersten beiden Tagen nur eine 73er-Runde.
Mit elf Schlägen unter Par liegt McIlroy nun gleichauf mit Young und nur noch einen Schlag vor dessen Landsmann Sam Burns. Nach dem zweiten Tag hatte er noch mit sechs Schlägen Vorsprung geführt - der grössten Führung bei Halbzeit in der Masters-Historie. Der 36-Jährige startete mit einem Bogey, also einem Schlag über Par, und hatte dann vor allem an Loch elf grosse Probleme, an dem er im Wasser landete und ihm ein Doppelbogey unterlief.
«Viele Jungs haben morgen eine Chance», sagte McIlroy. «Ich weiss, dass ich besser spielen muss, wenn ich gewinnen will.» Bislang gelang eine Titelverteidigung lediglich Jack Nicklaus (1965/66), Nick Faldo (1989/90) und Tiger Woods (2001/02). McIlroy könnte aus dem Trio am Sonntag ein Quartett machen.
Neben Young spielte am dritten Tag auch der Weltranglistenerste Scottie Scheffler eine überragende 65er-Runde und liegt nun mit vier Schlägen Rückstand auf Platz 7. Dem viertplatzierten Iren Shane Lowry gelang als erstem Golfer der Geschichte sein zweites Hole-in-one beim Masters. (sda/dpa)
Mit elf Schlägen unter Par liegt McIlroy nun gleichauf mit Young und nur noch einen Schlag vor dessen Landsmann Sam Burns. Nach dem zweiten Tag hatte er noch mit sechs Schlägen Vorsprung geführt - der grössten Führung bei Halbzeit in der Masters-Historie. Der 36-Jährige startete mit einem Bogey, also einem Schlag über Par, und hatte dann vor allem an Loch elf grosse Probleme, an dem er im Wasser landete und ihm ein Doppelbogey unterlief.
«Viele Jungs haben morgen eine Chance», sagte McIlroy. «Ich weiss, dass ich besser spielen muss, wenn ich gewinnen will.» Bislang gelang eine Titelverteidigung lediglich Jack Nicklaus (1965/66), Nick Faldo (1989/90) und Tiger Woods (2001/02). McIlroy könnte aus dem Trio am Sonntag ein Quartett machen.
Neben Young spielte am dritten Tag auch der Weltranglistenerste Scottie Scheffler eine überragende 65er-Runde und liegt nun mit vier Schlägen Rückstand auf Platz 7. Dem viertplatzierten Iren Shane Lowry gelang als erstem Golfer der Geschichte sein zweites Hole-in-one beim Masters. (sda/dpa)