Fliegender Wechsel

SCB verliert Topskorer Victor Ejdsell +++ Sgarbossa von Lugano zu den Lakers

Die National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannten Transfers für 2026/27.

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SCB-Stürmer Victor Ejdsell kehrt nach Schweden zurück

Der Schwede Victor Ejdsell setzt seine Karriere nicht in der National League fort. Nach zuletzt zwei Saisons beim SC Bern kehrt der 30-jährige Stürmer in seine Heimat zurück, wo er bei seinem vorherigen Verein Färjestad einen Dreijahresvertrag unterschrieb.

Mit 33 Skorerpunkten in 43 Spielen war Ejdsell der produktivste Spieler des SCB in dieser Saison, die für die Berner mit dem Verpassen der Playoffs enttäuschend verlief. (nih/sda)

Bild: keystone

Sgarbossa wechselt zu den Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers vermelden wie erwartet die Verpflichtung des kanadischen Centers Mike Sgarbossa für die kommende Saison. Der 33-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus Nordamerika mit, darunter 93 NHL-Spiele. Sgarbossa war vergangenen Mai zum HC Lugano gestossen und sammelte dort in 27 Spielen 18 Skorerpunkte, ehe er leihweise zum SC Bern ging. Die Tessiner haben nun den Zweijahres-Vertrag vorzeitig aufgelöst. (abu/sda)

Goalie Luis Janett wechselt von Biel in die DEL

Der Schweizer Goalie Luis Janett spielt in der kommenden Saison für die Nürnberg Ice Tigers in der DEL. Der 25-jährige Ostschweizer wechselt mit einem Einjahresvertrag vom EHC Biel nach Deutschland.

Der frühere Junior von Kloten war in Biel zuletzt zwei Saisons lang die Nummer 2 hinter dem finnischen Weltmeister und Olympiasieger Harri Säteri. Da die Seeländer für die nächste Saison Viktor Östlund (von La Chaux-de-Fonds) als neuen Backup verpflichtet haben, gab es für Janett in Biel keine Zukunft mehr. (hkl/sda)

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Tigers bestätigen die Verpflichtung von Emil Pettersson

Wie bereits von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, wechselt ‌Emil Pettersson zu den SCL Tigers. Damit haben die Emmentaler für die nächste Saison, jede Ausländerposition besetzt.

Der 32-jährige Schwede stand zuletzt in seiner Heimat bei Timra unter Vertrag und spielte dort auch zusammen mit Jonathan Dahlén, welcher ebenfalls zu den Tigers wechseln wird.

Bild: www.imago-images.de

Schwede Aberg mit Zweijahresvertrag in Kloten

Der Schwede Pontus Aberg spielt auch die nächsten zwei Jahre für den EHC Kloten. Der 32-jährige Stürmer hat eine feste Anstellung erhalten. In den vergangenen zwei Saisons war Aberg jeweils gegen Ende der Spielzeit auf Leihbasis von den Rapperswil-Jona Lakers beziehungsweise von den ZSC Lions zu Kloten gestossen. (riz/sda)

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Biel verabschiedet Sallinen

Jere Sallinen wird künftig nicht mehr für den EHC Biel auflaufen. Der Klub aus dem Berner Seeland hat den finnischen Stürmer auf seiner Website nach fünf gemeinsamen Saisons verabschiedet.

Sallinen wechselte 2021 aus seiner Heimat nach Biel und erzielte in 247 Spielen 65 Tore und 79 Assists in der National League. Nun dürfte der zweifache Weltmeister nach Finnland zurückkehren. (riz/sda)

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Captain Stransky verlässt den HCD

Nachdem die NZZ und watson-Eismeister Klaus Zaugg bereits berichteten bestätigt es auch der HC Davos: Captain und Topskorer Matej Stransky wird den HCD nach dieser Saison verlassen. Man habe sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt, damit Stransky mit seiner Familie nach Tschechien zurückkehren kann. Der Vertrag mit dem 32-Jährigen wäre ursprünglich bis 2027 gelaufen. (abu)

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ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

kommt von den SCRJ Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Lausanne und das Unmögliche möglich machen – Teil III

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

Abgänge ❌

🇨🇭 Simon Moser (Stürmer, 37)

tritt zurück

🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 30)

geht zu Färjestad (SWE)​



Gerüchte 💬

🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)

soll von Grand Rapids (AHL) kommen



EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

geht zu den SCL Tigers

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇦 Frédéric Allard (Verteidiger, 28)

kommt von Lulea



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 33)

wechselt zu Pardubice



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Julien Sprunger (Stürmer, 40)

tritt zurück



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 27)

kommt von Lausanne

🇸🇪 Simon Johansson (Verteidiger, 26)

kommt von Ilves Tampere

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Steve Kellenberger (Verteidiger, 39)

tritt zurück



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Emil Pettersson (Stürmer, 32)

kommt von Timra IK

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 37)

unbekannt

Gerüchte 💬



...

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Ein neues Fundament und eine Milchbüchlein-Rechnung bei den SCL Tigers

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

kommt vom EV Zug

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

geht zu den ZSC Lions

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Petr Kodytek (Stürmer, 28)

kommt von Helsinki IFK



Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

wechselt zum EHC Biel



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

kommt von Ambri

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)

kommt von La Chaux-de-Fonds



Abgänge ❌

🇫🇮 Jere Sallinen (Flügel, 35)

unbekannt

Gerüchte 💬

...





Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers​

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Eismeister Zaugg Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Davos

🇫🇮 Jere Innala (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda



Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

wechselt zu den SCRJ Lakers



Gerüchte 💬

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Das aktuelle Team Eismeister Zaugg Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Kloten

🇫🇮 Kristian Tanus (Stürmer, 25)

kommt von Tappara Tampere



Abgänge ❌

Jannik Fischer (Verteidiger, 35)

tritt zurück



Gerüchte 💬

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