Die Houston Rockets mit Clint Capela verlieren auch das zweite Playoff-Spiel gegen die Los Angeles Lakers. Das Team des Genfers unterliegt auswärts mit 94:101. In der Best-of-7-Serie führen die Lakers entsprechend 2:0.
Auch dank der Rückkehr von Starspieler Kevin Durant, der im ersten Spiel wegen einer Knieverletzung ausfiel, blieben die Rockets lange an den Lakers dran. Der Rückkehrer selbst sorgte für 23 Punkte. Einzig die beiden Spieler der Lakers, LeBron James mit 28 und Marcus Smart mit 25 Punkten, waren erfolgreicher. Den Vorsprung von sieben Punkten, den die Lakers in das letzte Viertel mitnahmen, konnten die Rockets im Schlussviertel jedoch nicht mehr aufholen.
Capela wurde während etwas mehr als vier Minuten eingesetzt. Währenddessen gelangen ihm keine Punkte und zwei Rebounds. (car/sda)
Auch dank der Rückkehr von Starspieler Kevin Durant, der im ersten Spiel wegen einer Knieverletzung ausfiel, blieben die Rockets lange an den Lakers dran. Der Rückkehrer selbst sorgte für 23 Punkte. Einzig die beiden Spieler der Lakers, LeBron James mit 28 und Marcus Smart mit 25 Punkten, waren erfolgreicher. Den Vorsprung von sieben Punkten, den die Lakers in das letzte Viertel mitnahmen, konnten die Rockets im Schlussviertel jedoch nicht mehr aufholen.
Capela wurde während etwas mehr als vier Minuten eingesetzt. Währenddessen gelangen ihm keine Punkte und zwei Rebounds. (car/sda)