Italiens Ministerpräsidentin übt Kritik an der Schweizer Bürokratie aus. Bild: keystone

«Eine Beleidigung»: Meloni kritisiert Schweizer Spitalrechnung an Crans-Montana-Opfer

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Die Familie eines 16-jährigen Brandopfers der Silvesternacht in Crans-Montana erhielt am Montag eine Spitalrechnung von 70'000 Franken für einen 15-stündigen Aufenthalt, wie der Corriere della Sera berichtete. Dies, obwohl der Kanton Wallis für die medizinischen Kosten der Verletzten aufkommen würde.

Die Familie setzte sich über den italienischen Botschafter in Bern mit den Walliser Behörden in Verbindung. Diese versicherten der Familie, dass es sich um einen Irrtum handle. «Die Angehörigen der verletzten Jugendlichen haben absolut nichts zu zahlen», versichert der Botschafter im «Blick».

Nun schaltet sich die italienische Ministerpräsidentin ein und kritisiert die Schweizer Behörden auf der Plattform X. Das Missverständnis um die Spitalrechnung sei «eine Beleidigung und zugleich ein Hohn, wie ihn nur unmenschliche Bürokratie hervorbringen kann».

Sie habe Kontakt zum Botschafter in Bern aufgenommen, der ihr bestätigte, dass es sich um ein Versehen der Schweizer Behörden handelte. «Ich bat den Botschafter jedoch, dieser Angelegenheit weiterhin grösste Aufmerksamkeit zu widmen, denn es wäre abscheulich, wenn solche Kosten den Opfern oder Italien aufgebürdet würden», schreibt Meloni in ihrem X-Post.

Es sei ausserdem noch unklar, ob noch andere Angehörige von Opfern ähnliche Spitalrechnungen erhalten hätten, schreibt der «Blick». (nil)