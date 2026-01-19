Die Schweizer Handballer kassieren an der EM im zweiten Gruppenspiel eine bittere Niederlage. Nach dem 28:28 zum Auftakt gegen die Färöer unterliegt das Team von Trainer Andy Schmid in Oslo Slowenien trotz zwischenzeitlicher Neuntore-Führung (23:14) 35:38.
Für das Erreichen der Hauptrunde benötigen die Schweizer nun im letzten Gruppenspiel am Dienstag (18.00 Uhr) gegen das noch punktelose Montenegro auf jeden Fall einen (hohen) Sieg. Der Olympia-Vierte Slowenien hat mit dem zweiten Sieg das Weiterkommen bereits sichergestellt. (sda)
