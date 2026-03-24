Nach dem Fussballspiel zwischen dem FC Luzern und Lausanne-Sport ist es am Sonntag zu Sachbeschädigungen durch Anhänger beider Klubs gekommen. «Zwangsmittel» mussten keine eingesetzt werden, teilte die Polizei am Montag mit.



Die Fans beider Teams beschädigten am Sonntag unter anderem Mauern und einen stehenden Zug im Gebiet der Neustadtbrücke, wie es im Communiqué der Luzerner Polizei hiess. In den Extrabussen auf der Rückfahrt zum Bahnhof seien Sitze zerstört und Sprayereien begangen worden. In der Robert-Zünd-Strasse kam es zudem zu Provokationen. Dabei zündeten die Fans von Lausanne-Sport eine Knallpetarde.



Die Luzerner Polizei trennte die beiden Fanlager, wie es weiter hiess. Bei der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) wurden nach den Vorfällen Massnahmen «gemäss dem Kaskadenmodell» beantragt, wie es weiter hiess. (nih/sda)