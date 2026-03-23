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Weil Ugrinic ausfällt: Noah Okafor kehrt in die Nati zurück

Noah Okafor, ici lors de son dernier passage en
Noah Okafor rückt für den verletzten Filip Ugrinic nach.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Weil Ugrinic ausfällt: Noah Okafor kehrt in die Nati zurück

23.03.2026, 12:2523.03.2026, 12:35

Noah Okafor kehrt ins Nationalteam zurück. Der 25-jährige Angreifer von Leeds United wird von Nationaltrainer Murat Yakin für die Länderspiele gegen Deutschland und Norwegen nachnominiert, weil Filip Ugrinic verletzungsbedingt den Zusammenzug verpasst.

Okafor stand letztmals im Herbst 2024 im Schweizer Aufgebot, danach war er von Yakin wegen teilweise mangelnder Einstellung nicht mehr ins Nationalkader berufen worden. Mittlerweile fand zwischen dem Stürmer, der am Samstag nach einer überstandenen Oberschenkelverletzung erstmals wieder mit Leeds auf dem Platz stand, und Yakin ein klärendes Gespräch statt.

Die Schweiz trifft am Freitag in Basel auf Deutschland (Spielbeginn 20.45 Uhr) und am Dienstag, 31. März, in Oslo auf Norwegen (18.00 Uhr). (hkl/sda)

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