Der Schweizerische Fussballverband meldet den Ausfall von Alayah Pilgrim für die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen die Türkei in Zürich und Sinop. Die Angreiferin der AS Roma klagt über Muskelbeschwerden und legt als Vorsichtsmassnahme eine Pause ein. Als Ersatz rückt Seraina Piubel von West Ham United nach. (nih/sda)
Sport-News
Suter und Manser sind Schweizer Meister im Super-G +++ Pilgrim fehlt Nati
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Alayah Pilgrim pausiert wegen Muskelbeschwerden
Sandro Manser ist Schweizer Meister im Super-G
Im Super-G der Männer doppelte der Abfahrtsmeister Sandro Manser nach. Mit der Startnummer 1 legte er bei den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz auf einer Piste, die der Belastung sehr gut stand hielt, eine starke Fahrt hin. Selbst der Olympiasieger Franjo von Allmen lag bei den Zwischenzeiten nicht in Führung, ehe er nach einem Richtungsfehler beim Sprung das Tor verfehlte. Die Top 8 klassierten sich innerhalb einer Sekunde, Silber und Bronze gingen an Gaël Zulauf und Loïc Chable.
Der 20-jährige Manser ist noch nicht Weltcup-erprobt. Dies wird sich nach einer starken Europacup-Saison aber ändern. Der Innerschweizer hat für den kommenden Winter einen Fixplatz in der Abfahrt. (nih/sda)
Der 20-jährige Manser ist noch nicht Weltcup-erprobt. Dies wird sich nach einer starken Europacup-Saison aber ändern. Der Innerschweizer hat für den kommenden Winter einen Fixplatz in der Abfahrt. (nih/sda)
Corinne Suter erneut Super-G-Schweizermeisterin
Corinne Suter fuhr in St. Moritz überlegen zum Schweizer Meistertitel im Super-G. Die Schwyzerin holte bereits zum fünften Mal an nationalen Titelkämpfen in dieser Disziplin den Sieg.
Corinne Suter, die nach den olympischen Spielen im Weltcup wieder in die Weltspitze fuhr, distanzierte Jasmine Flury um 1,67 Sekunden, die drittklassierte Daria Zurlinden büsste bereits zweieinhalb Sekunden ein.
Stefanie Grob, die am Donnerstag in der Abfahrt gewonnen hatte, kam nicht ins Ziel. Von den 52 Gestarteten schieden insgesamt 22 Fahrerinnen aus. (dab/sda)
Corinne Suter, die nach den olympischen Spielen im Weltcup wieder in die Weltspitze fuhr, distanzierte Jasmine Flury um 1,67 Sekunden, die drittklassierte Daria Zurlinden büsste bereits zweieinhalb Sekunden ein.
Stefanie Grob, die am Donnerstag in der Abfahrt gewonnen hatte, kam nicht ins Ziel. Von den 52 Gestarteten schieden insgesamt 22 Fahrerinnen aus. (dab/sda)
Siegesserie von Houston reisst
Die Erfolgsserie von Houston fand am Freitag in der NBA ein Ende. Die Rockets samt Clint Capela, die ihre letzten acht Spiele gewonnen hatten, unterlagen den Minnesota Timberwolves 132:136.
Die zuvor letzte Niederlage des texanischen Teams war bereits gegen die Timberwolves von Anthony Edwards (22 Punkte am Freitag) zu verzeichnen gewesen. Auf Seiten von Houston erzielte Amen Thompson 41 Punkte, Kevin Durant 33. Der Genfer Center Clint Capela, der nur acht Minuten zum Einsatz kam, verbuchte in diesem Spiel vier Punkte und holte einen Rebound.
Die Rockets weisen vor dem letzten Spiel der Regular Season eine Bilanz von 51 Siegen und 30 Niederlagen aus. Sie werden auf Platz 5 der Western Conference landen und haben daher in der ersten Playoff-Runde keinen Heimvorteil. (dab/sda)
Die zuvor letzte Niederlage des texanischen Teams war bereits gegen die Timberwolves von Anthony Edwards (22 Punkte am Freitag) zu verzeichnen gewesen. Auf Seiten von Houston erzielte Amen Thompson 41 Punkte, Kevin Durant 33. Der Genfer Center Clint Capela, der nur acht Minuten zum Einsatz kam, verbuchte in diesem Spiel vier Punkte und holte einen Rebound.
Die Rockets weisen vor dem letzten Spiel der Regular Season eine Bilanz von 51 Siegen und 30 Niederlagen aus. Sie werden auf Platz 5 der Western Conference landen und haben daher in der ersten Playoff-Runde keinen Heimvorteil. (dab/sda)
McIlroy dominiert beim Masters im Augusta
Der Vorjahressieger Rory McIlroy zaubert auf dem legendären Augusta-Kurs. Mit einer 65er-Runde enteilt er am zweiten Tag der Konkurrenz und kann Geschichte schreiben.
Dem Nordiren gelang auf dem traditionsreichen Kurs im US-Bundesstaat Georgia eine überragende Runde. Mit zwölf Schlägen unter Par liegt er nach Halbzeit sechs Versuche vor den beiden Amerikanern Sam Burns und Patrick Reed. Eine grössere Führung gab es nach Tag zwei in der Masters-Historie noch nie.
Am zweiten Tag spielte sich der Weltranglisten-Zweite vor allem gegen Ende in einen Rausch. Sechs der letzten sieben Löcher beendete McIlroy mit einem Birdie. Dabei brauchen Golfer einen Schlag weniger als üblich.
Während McIlroy derzeit in seiner eigenen Liga spielt, patzt die Konkurrenz. Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler rangiert lediglich auf Platz 24. Und für den vor dem Turnier als Mitfavorit gehandelten Bryson DeChambeau ist das Masters überraschend schon beendet. Der Amerikaner kam mit einer 76er- und am Freitag mit einer 74er-Runde nicht unter die Top 50 und hat sich nicht für den dritten und vierten Turniertag qualifizieren können. (dab/sda/dpa)
Dem Nordiren gelang auf dem traditionsreichen Kurs im US-Bundesstaat Georgia eine überragende Runde. Mit zwölf Schlägen unter Par liegt er nach Halbzeit sechs Versuche vor den beiden Amerikanern Sam Burns und Patrick Reed. Eine grössere Führung gab es nach Tag zwei in der Masters-Historie noch nie.
Am zweiten Tag spielte sich der Weltranglisten-Zweite vor allem gegen Ende in einen Rausch. Sechs der letzten sieben Löcher beendete McIlroy mit einem Birdie. Dabei brauchen Golfer einen Schlag weniger als üblich.
Während McIlroy derzeit in seiner eigenen Liga spielt, patzt die Konkurrenz. Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler rangiert lediglich auf Platz 24. Und für den vor dem Turnier als Mitfavorit gehandelten Bryson DeChambeau ist das Masters überraschend schon beendet. Der Amerikaner kam mit einer 76er- und am Freitag mit einer 74er-Runde nicht unter die Top 50 und hat sich nicht für den dritten und vierten Turniertag qualifizieren können. (dab/sda/dpa)
Real Madrid patzt erneut
Real Madrid muss fünf Tage vor dem wichtigen Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayern München (1:2 im Hinspiel) in der heimischen Meisterschaft den nächsten Rückschlag hinnehmen. Im Heimspiel gegen Girona kommen die Königlichen trotz Überlegenheit nicht über ein 1:1 hinaus.
Die Führung der Madrilenen durch Fede Valverde (52.) glich Thomas Lemar zehn Minuten später aus. Kylian Mbappé vergab kurz vor Schluss eine vielversprechende Chance zum Sieg (86.).
Zum zweiten Mal in Folge lässt Real damit im Meisterrennen in Spanien Punkte liegen. Der FC Barcelona könnte mit einem Heimsieg am Samstag im Stadtderby gegen Espanyol die Tabellenführung sieben Runden vor Schluss auf neun Punkte ausbauen. Das käme wohl einer Vorentscheidung gleich. (nih/sda)
Die Führung der Madrilenen durch Fede Valverde (52.) glich Thomas Lemar zehn Minuten später aus. Kylian Mbappé vergab kurz vor Schluss eine vielversprechende Chance zum Sieg (86.).
Zum zweiten Mal in Folge lässt Real damit im Meisterrennen in Spanien Punkte liegen. Der FC Barcelona könnte mit einem Heimsieg am Samstag im Stadtderby gegen Espanyol die Tabellenführung sieben Runden vor Schluss auf neun Punkte ausbauen. Das käme wohl einer Vorentscheidung gleich. (nih/sda)
Augsburg gegen Hoffenheim endet remis
Augsburg bleibt in der Bundesliga im fünften Spiel in Serie ohne Sieg. Trotz einer 2:0-Führung resultiert im Heimspiel gegen Hoffenheim nach einem spät verschossenen Penalty nur ein 2:2-Remis.
Damit hat das Team mit den Schweizern Fabian Rieder und Cédric Zesiger einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt verpasst, verbesserte sich aber dennoch auf den 10. Tabellenplatz. Hoffenheim erlitt derweil den nächsten Rückschlag im Kampf um die Teilnahme an der Champions League. Von den letzten sieben Spielen gewannen die Kraichgauer nur eines. (nih/sda)
Damit hat das Team mit den Schweizern Fabian Rieder und Cédric Zesiger einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt verpasst, verbesserte sich aber dennoch auf den 10. Tabellenplatz. Hoffenheim erlitt derweil den nächsten Rückschlag im Kampf um die Teilnahme an der Champions League. Von den letzten sieben Spielen gewannen die Kraichgauer nur eines. (nih/sda)
Vaduz stolpert im Aufstiegsrennen
Der FC Vaduz lässt im Aufstiegsrennen der Challenge League federn. Trotz früher Führung verliert der Leader in Yverdon 1:2. Captain Nicolas Hasler, der einen Penalty verschuldete und dann noch ein Eigentor erzielte, avanciert in der Waadt zur unglücklichen Figur.
Die Vaduzer Niederlage bringt neue Spannung ins Aufstiegsrennen. Der erste Verfolger Aarau könnte am Samstag mit einem Auswärtssieg in Bellinzona sechs Runden vor Schluss nach Punkten gleichziehen. Der Rückstand des drittplatzierten Yverdon ist mit zwölf Punkten auf den Leader wohl zu gross: für die Waadtländer dient dieser Sieg jedoch als perfekter Moralschub für den Cup-Halbfinal gegen den FC St. Gallen am übernächsten Sonntag.
In den anderen zwei Freitagsspielen der 30. Runde feierte Neuchâtel Xamax gegen Stade Nyonnais einen klaren 4:1-Heimsieg, während sich Etoile-Carouge und Lausanne-Ouchy 1:1 unentschieden trennten. (nih/sda)
Die Vaduzer Niederlage bringt neue Spannung ins Aufstiegsrennen. Der erste Verfolger Aarau könnte am Samstag mit einem Auswärtssieg in Bellinzona sechs Runden vor Schluss nach Punkten gleichziehen. Der Rückstand des drittplatzierten Yverdon ist mit zwölf Punkten auf den Leader wohl zu gross: für die Waadtländer dient dieser Sieg jedoch als perfekter Moralschub für den Cup-Halbfinal gegen den FC St. Gallen am übernächsten Sonntag.
In den anderen zwei Freitagsspielen der 30. Runde feierte Neuchâtel Xamax gegen Stade Nyonnais einen klaren 4:1-Heimsieg, während sich Etoile-Carouge und Lausanne-Ouchy 1:1 unentschieden trennten. (nih/sda)
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Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
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