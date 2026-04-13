Titelverteidigerund geht gleichauf mit dem Amerikanerals Führender in den Schlusstag. Dem Nordiren gelang auf dem traditionsreichen Kurs im US-Bundesstaat Georgia nach seinen überragenden ersten beiden Tagen nur eine 73er-Runde.Mitliegtnunund nur nochdessen Landsmann. Nach dem zweiten Tag hatte er noch mit sechs Schlägen Vorsprung geführt - der grössten Führung bei Halbzeit in der Masters-Historie. Der 36-Jährige startete mit einem Bogey, also einem Schlag über Par, und hatte dann vor allem an Loch elf grosse Probleme, an dem er im Wasser landete und ihm ein Doppelbogey unterlief.Neben Young spielte am dritten Tag auch der Weltranglistenersteeine überragende 65er-Runde und liegt nun mit. Dem viertplatzierten Iren Shane Lowry gelang als erstem Golfer der Geschichte sein zweites Hole-in-one beim Masters. (nih/sda/dpa)