bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Hüsler scheitert in München früh

Sport-News

Hüsler scheitert in München früh +++ Capela mit Rekord bereit für Playoffs

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
13.04.2026, 13:1813.04.2026, 13:18
Schicke uns deinen Input
avatar
Hüslers Negativserie hält an
Marc-Andrea Hüsler unterlag beim Sandplatz-Turnier in München in den 1/16-Finals dem Niederländer Botic van de Zandschulp. Der 29-jährige Schweizer verlor beim ATP-500-Event gegen die Weltnummer 52 6:7 (7:9), 3:6.

Der Zürcher vergab im Tiebreak einen Satzball mit eigenem Aufschlag. Im zweiten Umgang blieb er hingegen chancenlos und musste drei Breaks einstecken. Hüsler, auf diese Woche hin aus den Top 300 gerutscht, dürfte kommenden Montag trotz der Niederlage wieder den Sprung unter die besten 300 schaffen. Die zwei Siege in der Qualifikation tragen ihm 25 ATP-Zähler ein. Letztmals als Sieger in einem Hauptfeld der ATP-Tour hatte Hüsler den Platz vor zwei Jahren in München verlassen. (riz/sda)
Capela rechtzeitig in Hochform
Clint Capela gelang zum Abschluss der Regular Season die statistisch klar beste Leistung der Saison. Der Genfer trug zum 132:101-Sieg der Houston Rockets über die Memphis Grizzlies 23 Punkte bei und liess sich zudem 13 Rebounds gutschreiben. Seine bisherigen Höchstwerte stammen von Ende Januar mit 10 Punkten und 7 Rebounds.

Die Rockets können somit in den Playoffs auf einen Capela in Hochform zählen. Die Texaner treffen auf die Los Angeles Lakers, die Kalifornier geniessen Heimrecht. Es kommt zum prominenten Aufeinandertreffen zwischen Kevin Durant (Rockets) und LeBron James (Lakers). Die erste Partie findet in der Nacht auf Sonntag in Los Angeles statt. (ram/sda)
Schweizer Springreiter am Weltcupfinal geschlagen
Die Schweizer Springreiter müssen sich am Weltcupfinal in Fort Worth, Texas, geschlagen geben. Mit je zwei Abwürfen fielen Steve Guerdat und Martin Fuchs im letzten Umgang zurück. Am Ende belegte Guerdat Platz 6, Fuchs wurde 14.

Den Weltcupsieg sicherte sich der Amerikaner Kent Farrington auf Greya vor dem Deutschen Daniel Deusser auf Otello und der Amerikanerin Katherine Dinan auf Out of the Blue. Farrington ist erst der zweite Reiter nach Steve Guerdat, der einen Weltcupfinal für sich entscheidet und dabei auf mehr als ein Pferd setzte. (nih/sda)
Zum Abschluss ein Kantersieg gegen Italien
Das Handball-Nationalteam der Frauen beendet die EM-Qualifikation vor 2400 Zuschauenden in der Zürcher Saalsporthalle mit einem 38:19 gegen Italien. Das EM-Ticket hatten die Schweizerinnen schon gelöst.

Vroni Keller beendete mit dem Schlusspfiff ihre Nationalteam-Karriere nach 13 Jahren. (sda)
Sinner schlägt Alcaraz und überholt ihn in der Weltrangliste
Jannik Sinner setzt sich in Monte Carlo bei schwierigen äusseren Bedingungen gegen Dauerrivale Carlos Alcaraz in 2:15 Stunden mit 7:6 (7:5), 6:3 durch und ist nun wieder die Nummer 1 im Männer-Tennis. Es fühle sich «grossartig» an, sagte Sinner im Interview auf dem Court Central seiner Wahlheimat Monaco: «Aber primär bedeutet mit der Turniersieg sehr viel.»

Sinner ist nach dem Serben Novak Djokovic und dem Spanier Rafael Nadal erst der dritte Tennisprofi der ATP-Geschichte, der vier Masters-1000-Turniere hintereinander gewann. Anfang November 2025 triumphierte Sinner in Paris, zuletzt gelang ihm vor dem Coup in Monte Carlos das sogenannte «Sunshine Double» mit Siegen in Indian Wells und Miami. (nih/sda)
Volley Amriswil wie im Vorjahr mit dem Double
Die Volleyballer von Amriswil sind erneut Schweizer Meister. Die Titelverteidiger aus dem Thurgau entscheiden den Playoff-Final gegen Qualifikationssieger Näfels auf schnellstem Weg für sich.

Auch in Spiel 3 in Näfels war Amriswil die bessere Mannschaft, agierte aber längst nicht mehr so überlegen und musste beim 3:2-Sieg die ersten beiden Satzverluste der Finalserie hinnehmen. Die Thurgauer, die bereits in der Qualifikation für eine der nur zwei Niederlagen von Näfels verantwortlich waren, schnappten den Glarnern nach dem Sieg im Cupfinal Ende März damit die nächste Trophäe weg. Für Amriswil ist es der sechste Meistertitel der Klubgeschichte und das fünfte Double. (nih/sda)
Endstation Halbfinals für Brunner/Hüberli
Nina Brunner und Tanja Hüberli scheiden am Elite-16-Turnier in Saquarema in den Halbfinals aus. Die Schweizerinnen verlieren gegen Kristen Cruz/Taryn Brasher aus den USA mit 11:21, 21:14, 12:15.

Brunner und Hüberli bestreiten nach einem Jahr Pause erstmals wieder gemeinsam ein Turnier. Das Spiel um Platz 3 gewannen Brunner/Hüberli gegen die Brasilianerinnen Carol/Rebecca mit 22:20, 21:11. (nih/sda)


Hächler und Allenbach holen Gold
Der als grosses Talent gehandelte Lenz Hächler wird in St. Moritz erstmals Schweizer Meister im Riesenslalom. Der 22-jährige Zuger, Gesamtsieger im Europacup und schon nach dem ersten Lauf in Führung, distanzierte den zweitplatzierten Reto Manser um 85 Hundertstel. Hächler hatte 2023 schon den Titel im Slalom geholt. Dritter wurde Federico Toscano.

Bei den Frauen sicherte sich Dania Allenbach in überlegener Manier die Goldmedaille, sie liess die zweitklassierte Juliette Fournier um 2,03 Sekunden hinter sich – Dritte wurde Simone Wild. Es war für die 19-jährige Bernerin, die Anfang Januar in Kranjska Gora ihr Debüt im Weltcup gab, der erste SM-Titel. Auch bei den Frauen fehlten die Aushängeschilder in dieser Disziplin.

Am Montag werden in St. Moritz noch die Titel im Slalom vergeben. (nih/sda)
Kyburz fünftbester Europäer in Paris
Der achtfache OL-Weltmeister Matthias Kyburz beendet den Marathon in Paris in 2:08:37 Stunden als fünftbester Europäer auf dem 13. Platz.

Bei Rennhälfte (1:03:16) gehörte der 36-jährige Fricktaler noch zur 18-köpfigen Spitzengruppe. Ab Kilometer 25 konnte er dann das angeschlagene Tempo nicht mehr ganz halten. Auf dem coupierten Schlussabschnitt machte Kyburz noch einige Ränge gut. Auf den italienischen Sieger Yeman Crippa (2:05:18) verlor er nach 42,195 Kilometern und knapp 260 Höhenmetern 3:19 Minuten. (nih/sda)
7:59
McIlroy büsst klare Masters-Führung ein
Titelverteidiger Rory McIlroy hat am dritten Tag beim Masters in Augusta seinen klaren Vorsprung verspielt und geht gleichauf mit dem Amerikaner Cameron Young als Führender in den Schlusstag. Dem Nordiren gelang auf dem traditionsreichen Kurs im US-Bundesstaat Georgia nach seinen überragenden ersten beiden Tagen nur eine 73er-Runde.

Mit elf Schlägen unter Par liegt McIlroy nun gleichauf mit Young und nur noch einen Schlag vor dessen Landsmann Sam Burns. Nach dem zweiten Tag hatte er noch mit sechs Schlägen Vorsprung geführt - der grössten Führung bei Halbzeit in der Masters-Historie. Der 36-Jährige startete mit einem Bogey, also einem Schlag über Par, und hatte dann vor allem an Loch elf grosse Probleme, an dem er im Wasser landete und ihm ein Doppelbogey unterlief.

Neben Young spielte am dritten Tag auch der Weltranglistenerste Scottie Scheffler eine überragende 65er-Runde und liegt nun mit vier Schlägen Rückstand auf Platz 7. Dem viertplatzierten Iren Shane Lowry gelang als erstem Golfer der Geschichte sein zweites Hole-in-one beim Masters. (nih/sda/dpa)


7:43
Brunner/Hüberli im Halbfinal
Das wiedervereinte Schweizer Duo Nina Brunner und Tanja Hüberli steht am Elite-16-Turnier in Saquarema im Halbfinal. Im Viertelfinal siegte es gegen die Amerikanerinnen Sara Hughes/Allysa Batenhorst.

Brunner/Hüberli gewannen mit 21:19, 26:24. Im zweiten Durchgang kämpften sie sich nach einem 4:9-Rückstand zurück, ehe sie den fünften Matchball verwerteten. Die Olympia-Dritten von 2024 erlaubten sich in entscheidenden Momenten keine Fehler, blieben im Sideout stabil und landeten einige Big Points. Hughes war 2023 zusammen mit Kelly Cheng Weltmeisterin geworden.

Im Halbfinal treffen Brunner/Hüberli mit Kristen Cruz und Taryn Brasher erneut auf zwei Amerikanerinnen. So oder so haben die beiden Zentralschweizerinnen die Erwartungen bereits übertroffen. Brunner legte 2025 eine Baby-Pause ein, Hüberli musste sich Mitte August einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. (sda)
Aarau patzt in Bellinzona
Der FC Aarau kann von der freitäglichen Niederlage des FC Vaduz nicht profitieren. Aarau muss sich bei Schlusslicht Bellinzona mit einem 0:0 bescheiden.

Aaraus Auftritt im Tessiner verlief ernüchternd und enttäuschend. Der Favorit erspielte sich nicht viele Chancen und musste in der zweiten Halbzeit froh sein, dass Bellinzona seine Möglichkeiten nicht nutzte.

Aarau hat vor einer Woche gegen Etoile Carouge 1:3 verloren – und auf diesen Patzer nicht reagieren können. Vaduz bleibt in der Tabelle zwei Punkte vor Aarau. Die Liechtensteiner hatten am Freitag gegen Yverdon verloren. (nih/sda)

Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Rekordmeister gegen Titellose: HC Davos und Fribourg ziehen in den Playoff-Final ein
Der HC Davos schlägt die ZSC Lions in der Verlängerung und steht damit im Playoff-Final – dort trifft der Rekordmeister auf Fribourg. Auch Gottéron setzte sich in der Halbfinalserie 4:1 durch und will im 5. Final endlich den ersten Titel.
Der Qualifikationssieger setzte sich gegen den Meister der letzten zwei Jahre überraschend deutlich mit 4:1 Siegen durch. Allerdings war jede Partie umkämpft, auch die fünfte vom Sonntagabend. Nach lediglich je einem Tor im Mitteldrittel erlöste Brendan Lemieux nach nur 65 Sekunden der Verlängerung die grosse Mehrheit der 6547 Fans in der ausverkauften Arena im Landwassertal. Der Kanadier stürzte mit seinem dritten Tor in diesen Playoffs den ZSC ins Verderben.
Zur Story