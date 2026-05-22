Die New York Knicks sind auf bestem Weg, erstmals seit 1999 wieder in die NBA-Finals vorzustossen. Sie gewinnen gegen Cleveland auch das zweite Heimspiel (109:93) und führen in der Best-of-7-Serie 2:0.
Nach ihrem grossartigen Comeback im ersten Spiel, welches sie nach einem 22-Punkte-Rückstand im letzten Viertel in der Verlängerung noch gewannen, fiel der zweite Sieg der Knicks um einiges souveräner aus.
Spiel 3 findet in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit in Ohio statt. (car/sda)
Nach ihrem grossartigen Comeback im ersten Spiel, welches sie nach einem 22-Punkte-Rückstand im letzten Viertel in der Verlängerung noch gewannen, fiel der zweite Sieg der Knicks um einiges souveräner aus.
Spiel 3 findet in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit in Ohio statt. (car/sda)