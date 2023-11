Die Schwimm-Weltmeisterschaften 2024 finden ohne Noè Ponti statt. Der Olympia-Dritte von Tokio verzichtet in Absprache mit Swiss Aquatics auf die Teilnahme an den im Februar in Doha stattfindenden Titelkämpfen.



Stattdessen will der 22-jährige Tessiner seinen Fokus voll auf die Vorbereitung auf die Sommerspiele 2024 in Paris legen. Im Rahmen dieser Vorbereitung wird Ponti die Kurzbahn-Europameisterschaften im kommenden Dezember in Bukarest bestreiten und anstelle der WM im Februar ein Höhentrainingslager absolvieren, teilte der Schweizer Schwimmverband mit. (abu/sda)

Bild: keystone