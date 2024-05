Rafael Nadal tut sich nach seiner letzten Verletzungspause weiter schwer. Der Spanier schied beim ATP-1000-Turnier in Rom gegen den Polen Hubert Hurkacz in der 2. Runde aus. Nadal musste sich dem Weltranglisten-Neunten 1:6, 3:6 beugen.



Nach seiner Rückkehr auf den Wettkampf-Platz war Nadal bereits bei seinen ersten zwei Turnier-Teilnahmen früh gescheitert. Als letzte grosse Ziele in seinem letzten Jahr auf der Tour hatte er sich die Teilnahme am French Open und an den Olympischen Spielen gesetzt, in deren Rahmen das Tennisturnier ebenfalls auf den Sandplätzen in Roland Garros stattfindet. (ram/sda)

Bild: keystone