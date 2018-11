Sport

Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Transferhammer! Kloten holt NHL-Veteran Jokinen +++ Hulk und Oscar in China Meister

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Shanghai SIPG erstmals chinesischer Meister

Shanghai SIPG hat sich zum ersten Mal den Meistertitel in China gesichert. Eine Runde vor Schluss ist der erst 2005 gegründete Klub von der Tabellenspitze nicht mehr zu verdrängen.

Das Team des früheren Porto-Trainers Vitor Pereira sicherte sich den Premieren-Titel dank einem 2:1-Sieg gegen Beijing Renhe und beendete damit zugleich die Regentschaft von Serienmeister Guangzhou Evergrande. Der Verein aus Südchina hatte von 2011 bis 2017 durchgehend die Meisterschaft gewonnen.

Grossen Anteil am ersten Titel von Shanghai SIPG haben die beiden brasilianischen Söldner Oscar und Hulk. Oscar, der mit Chelsea zweimal englischer Meister (2015 und 2017) wurde und 2013 mit den «Blues» in der Europa-League triumphieren konnte, steuerte in 28 Spielen 12 Treffer zum Titel bei. Captain Hulk, der bereits in Porto unter Pereira gespielt hatte, brachte es in 25 Spielen auf 13 Treffer für das Team aus Schanghai. (sda/apa)

Bild: AP/AP

Kloten holt NHL-Star Jokinen

Der EHC Kloten verpflichtet per sofort und befristet bis zum 5. Dezember 2018 den finnischen Stürmer Jussi Jokinen. Er stösst aus der NHL zum NL-Absteiger und soll der Offensive in den nächsten Spielen helfen, an Durchschlagskraft und Selbstvertrauen zu gewinnen. Jokinen trifft am kommenden Montag in Kloten ein und ist für das Heimspiel vom 16. November 2018 gegen die Ticino Rockets spielberechtigt.

Seine NHL-Karriere startete der 35-jährige Flügel 2005 bei den Dallas Stars und führte ihn über verschiedene Stationen in der NHL bis zu den Vancouver Canucks. 1005 Mal lief er insgesamt in der besten Liga der Welt auf. In der letzten Saison spielte er noch für vier (!) verschiedene NHL-Teams (Edmonton, Los Angeles, Columbus und Vancouver). Bei den Canucks war er mit vier Toren und 6 Assists in 14 Spielen klar am erfolgreichsten.

Sportchef Felix Hollenstein zur temporären Verpflichtung von Jokinen: «Mit Jussi kommt ein Top-Spieler zu uns, von dem alle unsere Spieler in jedem Training, in jedem Spiel profitieren können.» (pre)

2020 feiert Vietnam Formel-1-Premiere

Die Formel 1 feiert im April 2020 ihre Rennpremiere in Vietnam. Die Verantwortlichen schliessen einen für mehrere Jahre gültigen Vertrag mit dem Veranstalter ab. Gefahren wird auf einem Stadtkurs in Hanoi. Es ist die erste neue Strecke, die unter der Führung der Besitzerin der Formel 1, Liberty Media, in den Rennkalender aufgenommen wird. 2020 soll auch ein Stadtrennen in Miami hinzukommen. Fix ist das aber noch nicht.

Der Kurs in Hanoi wird 5,565 Kilometer lang sein und 22 Kurven aufweisen. Die Strecke wird aus neuen und bereits bestehenden Strassen bestehen. Mitverantwortlich für das Design der Strecke ist der langjährige Formel-1-Kursarchitekt Hermann Tilke. Nach den Rundstrecken in Monaco, Aserbaidschan und Singapur ist es der vierte Stadtkurs, auf dem Formel-1-Rennen ausgetragen werden.

«Seit wir 2017 in den Sport eingestiegen sind, haben wir darüber gesprochen, neue Orte zu suchen, um den Reiz der Formel 1 zu vergrössern», sagte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey. «Mit dem Grossen Preis von Vietnam realisieren wir das nun.» Hanoi sei eine der aufregendsten Städte der Welt mit einer grossen Historie und einer unglaublichen Zukunft vor sich. (pre/sda)

"We are thrilled to be here in Hanoi, one of the most exciting cities in the world"



More details on the 2020 #VietnamGP >> https://t.co/r7D21j8KqO pic.twitter.com/GIHhDRRSq3 — Formula 1 (@F1) 7. November 2018

Frei zweitbester Goalie der MLS

Der Schweizer Goalie Stefan Frei wurde in der nordamerikanischen MLS zum zweitbesten Goalie der Saison gewählt. Frei, der Schlussmann der aktuell in den Playoff-Viertelfinals stehenden Seattle Sounders, erhielt 18,85 Prozent der Stimmen und wurde nur vom amerikanischen Nationalgoalie Zack Steffen (24,92 Prozent) von Columbus überflügelt. Der 32-jährige Ostschweizer Frei wechselte bereits als Teenager in die USA und spielt seit 2009 in der Major League Soccer (MLS). (pre/sda)

Congrats to Zack Steffen (@zackstef_23) of @ColumbusCrewSC, the 2018 Allstate Goalkeeper of the Year! pic.twitter.com/1liJv4jDwA — Major League Soccer (@MLS) 6. November 2018

Davis Cup und Fed Cup im Februar in Biel

Die Heimspiele im Davis Cup gegen Russland und im Fed Cup gegen Italien finden im Februar an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in der Swiss Tennis Arena in Biel statt. Am 1. und 2. Februar bestreitet das Davis-Cup-Team die Qualifikation für das neu geschaffene Finalturnier im November. Die Aufgabe gegen Russland mit den aufstrebenden Karen Chatschanow und Daniil Medwedew wird jedoch enorm schwierig, zumal eine Teilnahme von Stan Wawrinka unsicher und die von Roger Federer äusserst unwahrscheinlich ist.

Während die Männer das dritte Mal in Folge ein Heimspiel in der Swiss Tennis Arena mit einer Kapazität von rund 2500 Plätzen austragen, kommen die Frauen zur Premiere in Biel. Sie spielen am 9. und 10. Februar gegen Italien mit intakten Chancen um die Qualifikation für das Aufstiegs-Playoff zur Weltgruppe I. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 29. November. Es sind auch Kombi-Tickets für beide Partien erhältlich. (pre/sda)

Leverkusen ohne Topspieler Bellarabi gegen den FCZ

Bayer Leverkusen muss am Donnerstag im Europa-League-Gruppenspiel gegen den FC Zürich auf den zuletzt starken Karim Bellarabi verzichten. Der Mittelfeldspieler leidet an muskulären Problemen im Oberschenkel, die er sich am vergangenen Samstag im Bundesliga-Match gegen Hoffenheim zugezogen hatte. Nach 37 Minuten war er ausgewechselt worden.

In den letzten fünf Pflichtspielen hatte Bellarabi nicht weniger als sieben Tore geschossen. Er war vor knapp zwei Wochen bei der 2:3-Niederlage im Letzigrund gegen den FCZ auch der Torschütze der beiden Treffer von Leverkusen. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Sion wohl bis Jahresende ohne Grgic

Beim FC Sion hat sich der seit Ende September verletzte Schweizer U21-Internationale Anto Grgric in München einer Leisten-Operation unterzogen. Der Mittelfeldspieler fällt voraussichtlich bis Jahresende aus.

In bislang sechs Super-League-Spielen der laufenden Saison brachte es der vom Bundesligisten Stuttgart ausgeliehene schweizerisch-kroatische Doppelbürger auf drei Tore und einen Assist. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Chicago entlässt Langzeit-Headcoach Quenneville

Joel Quenneville ist nach gut zehn Saisons als Headcoach beim NHL-Team Chicago Blackhawks entlassen worden. Der 60-jährige Kanadier führte Chicago zu drei Stanley-Cup-Triumphen (2010, 2013 und 2015) und gewann mit Kanada im Vorjahr den World Cup.

Der Vertrag von Quenneville wäre noch bis 2020 gültig gewesen. Chicago hatte zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert und belegt bloss den 6. Rang in der Central Division.

Nachfolger von Quenneville wird der erst 33-jährige Kanadier Jeremy Colliton, der zuletzt Chicagos AHL-Farmteam Rockford IceHogs trainierte. Mit seinen erst 33 Jahren wird Colliton zum jüngsten NHL-Headcoach der Geschichte. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Wird Jardim neuer Real-Trainer?

Wird Leonadro Jardim neuer Trainer von Real Madrid? Spanische Medien berichten, dass der vor kurzem bei Monaco entlassene Portugiese nach der Absage von Antonio Conte und Maurizio Pochettino die besten Aussichten auf die Nachfolge von Julen Lopetegui hat.

Momentan leitet Santiago Solari die Königlichen interimistisch. In zwei Spielen hat der ehemalige Real-Spieler zwei Siege eingefahren. Nach den Regeln des spanischen Verbands darf ein Interimscoach aber nur für zwei Wochen ein A-Team trainieren, ohne dass er zum neuen Trainer ernannt wird und einen Vertrag bekommt. (pre)

Bild: AP/AP

Ronaldinho hat nur noch sechs Euro

Ronaldinho war der Liebling der Massen, ein überragender Fussballer, der in seiner aktiven Zeit einen Kult-Status erlangte. Mitterweile ist der 38-jährige Fussball-Rentner und finanziell arg angeschlagen. Wie spanische Meiden berichten, soll er auf seinen Konten etwa unzählige Millionen bunkern, sondern ganze sechs (!) Euro. Ronaldinhos finanzielle Sorgen haben ihren Ursprung im Jahr 2015. Damals wurden der zweimalige Weltfussballer und sein Bruder zu einer Geldstrafe von zwei Millionen Euro verurteilt, weil sie in ihrer Heimat auf einem naturgeschützten Areal eine Zuckermühle bauen liessen.

Nachdem das Geld jahrelang nicht überwiesen worden sein soll, durchforstete das brasilianische Finanzamt alle Konten des 38-Jährigen – und fand nur 25 brasilianische Real (sechs Euro). Die «Marca» schreibt, dass die Behörden den Reisepass des 97-fachen Nationalspielers vorübergehend eingezogen haben. Offenbar wird Ronalinho aber bald wieder flüssig sein. Der Sportausrüster Nike hat erst kürzlich Schuhe mit Ronaldinhos Namen in den Umlauf gebracht und der Lockenkopf soll kräftig abkassieren. (pre)

Ronaldinho is in trouble, and he's had his passport seized



He owes €2 million 💰



And has less than €6 in his bank account!



👀https://t.co/Hq8WMz9XFr pic.twitter.com/ROGuM6Wszv — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 6. November 2018

Beeindruckende Defensiv-Arbeit

Leeds United hat Sheffield United am Wochenende dank eines 2:1-Siegs bei Wigan Athletic als Leader der englischen Championship abgelöst. Besonders eindrücklich waren dabei nicht die Tore, sondern mit welcher Leidenschaft die Spieler der «Whites» nach hinten arbeiteten. Gleich sieben Schützlinge von Trainer Marcelo Bielsa legten bei einem Wigan-Konter einen Vollsprint nach hinten ab. (pre)

A team that hunts together, wins together 👊 #MondayMotivation pic.twitter.com/8ogYltBk7r — Leeds United (@LUFC) 5. November 2018

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway nginx

So würde es aussehen, wenn Fussballer im Büro arbeiten würden: Video: watson/Angelina Graf

502 Bad Gateway 502 Bad Gateway nginx

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter