Feuz kann sich im 2. Training steigern

Beat Feuz ist für die zwei Weltcup-Abfahrten in Saalbach-Hinterglemm und den Schlussspurt im Kampf um die kleine Kristallkugel gerüstet. Der Emmentaler wird im Abschlusstraining als zweitbester Schweizer nach Ralph Weber Achter.

Weber war einen Hauch schneller als Feuz. Die knappe halbe Sekunde Rückstand auf die Bestzeit des Italieners Dominik Paris reichte dem St. Galler zu Platz 5. Vor Feuz ist auch der Österreicher Matthias Mayer klassiert, mit 48 Punkten Rückstand in der Disziplinen-Wertung der erste Verfolger des führenden WM-Dritten.

Drittbester Fahrer von Swiss-Ski war Marco Odermatt als Elfter. Der Nidwaldner hat am Freitag und am Samstag die Möglichkeit, seinen Rückstand in der Weltcup-Gesamtwertung von gegenwärtig 210 Punkten auf den führenden Alexis Pinturault zu verringern. Der Franzose verzichtet auf den Start in den beiden Abfahrten. (pre/sda)

Granerud gewinnt den Gesamtweltcup

Der norwegische Skispringer Halvor Egner Granerud, der an der WM in Oberstdorf positiv auf das Coronavirus getestet wurde, steht vorzeitig als Sieger des Gesamtweltcups fest. Weil die FIS nach den coronabedingten Absagen in Norwegen nicht genügend Ausweichorte fand, ist Granerud an der Spitze des Klassements nicht mehr zu verdrängen. Am 25. März wird es im slowenischen Planica ein weiteres Skifliegen geben.

Für die Wochenenden vom 13./14. und 20./21. März wurden trotz «intensiver Bemühungen» keine neuen Gastgeber gefunden. Granerud weist bei nun nur noch drei Wettkämpfen 526 Punkte Vorsprung auf den Deutschen Markus Eisenbichler auf. (sda/dpa)

Barça verliert Rechtsstreit um Steuernachzahlungen

Im Streit um Steuervorteile für spanische Fussballklubs hat der FC Barcelona in letzter Instanz eine Niederlage erlitten. Der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil des untergeordneten EU-Gerichts aufgehoben, das den Katalanen und drei anderen Profivereinen Nachzahlungen erspart hätte.

Die EU-Kommission hat demnach eine für vier spanische Fussballvereine geltende Steuerregelung zu Recht als staatliche Beihilfe eingestuft. Die Brüsseler Wettbewerbshüter hatten es 2016 als «unzulässige finanzielle Bevorteilung» gewertet, dass der FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao und CA Osasuna in Spanien rund 20 Jahre als Organisationen ohne Erwerbszweck eingestuft waren, deren Gewinne um fünf Prozent niedriger besteuert werden als die einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Um die Bevorteilung rückgängig zu machen, verfügte die EU-Kommission die Nachzahlung der nicht geleisteten Steuern. Ihren Berechnungen zufolge könnte es pro Verein um bis zu fünf Millionen Euro gehen. Der genaue Betrag müsse aber von den spanischen Behörden bestimmt werden, hiess es. Der FC Barcelona hatte gegen den Beschluss der Kommission Klage erhoben und 2019 zunächst vom EU-Gericht Recht bekommen. (pre/sda)

Auch Rückspiel zwischen Liverpool und Leipzig in Budapest

Das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen Liverpool und Leipzig findet ebenfalls in Budapest statt. Die Verlegung muss vorgenommen werden, weil die Teilnehmer der deutschen Delegation sich nach der Rückkehr aus England aufgrund von bestehenden Corona-Vorschriften für zwei Wochen in Quarantäne hätten begeben müssen.

Reiserestriktionen für englische Teams im Zuge der Corona-Pandemie hatten schon das Ausweichen in Ungarns Hauptstadt fürs Hinspiel nötig gemacht. Liverpool gewann jene Partie 2:0. Das Rückspiel findet am Mittwoch, 10. März, statt. (pre/sda)

Capela muss mit Fussverletzung passen

Clint Capela ist beim 115:112-Auswärtssieg der Atlanta Hawks gegen die Orlando Magic nur Zuschauer. Der Genfer muss wegen einer Fussverletzung pausieren. Die Verletzung erlitt Capela tags zuvor beim Sieg bei den Miami Heat, im ersten Spiel nach der Freistellung von Cheftrainer Lloyd Pierce.

Capela hat immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Ende Januar hatte er wegen einer Handverletzung aussetzen müssen. Wegen Achillessehnen-Beschwerden verzögerte sich sein Einstand bei den Hawks, zu denen er von den Houston Rockets im Februar letzten Jahres wechselte. Erstmals für das Team aus Georgia trat er zwei Tage vor Silvester an. (pre/sda)

Kloten und Ajoie im Gleichschritt

Der EHC Kloten gewann auswärts gegen Thurgau 2:0, Ajoie bodigte ebenfalls auf fremden Eis La Chaux-de-Fonds 5:2. Sofern die beiden Mannschaften auch in den zwei verbleibenden Partien die gleiche Punktzahl erzielen und somit am Sonntagabend dasselbe Total aufweisen, nimmt Kloten Platz 1 ein – dank der besseren Ergebnisse in den Direktduellen.

Im Kampf um die Pre-Playoffs haben sich die Biasca Ticino Rockets einen Vorteil verschafft. Sie schlugen im Direktduell die EVZ Academy 1:0 und weisen nun auf Platz 10 drei Punkte Vorsprung auf die Zentralschweizer auf. Ambris Goalie Benjamin Conz feierte sein Comeback bei den Rockets nach über drei Monaten Pause (Knieverletzung) gleich mit einem Shutout. (ram/sda)

Takanashis Warten geht weiter

Maren Lundby heisst die erste Skisprung-Weltmeisterin von der Grossschanze. Die 26-jährige Norwegerin gewann in Oberstdorf nach Sprüngen auf 128 m und 130,5 m.

Der Sieg der Norwegerin kam etwas überraschend. Silber sicherte sich Sara Takanashi aus Japan. Die Rekordsiegerin im Weltcup wartet weiterhin auf Gold an einem Grossanlass. Bronze ging an Nika Kriznar aus Slowenien. Der Wettkampf fand ohne Schweizer Beteiligung statt (ram/sda)

Sobiech fällt lange aus

Lasse Sobiech wird dem FC Zürich mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Der deutsche Innenverteidiger hat sich letzte Woche im Training die rechte Schulter ausgekugelt. Untersuchungen haben ergeben, dass sich der 30-Jährige einer Operation unterziehen muss. Der auf diese Saison hin verpflichtete 196 cm grosse Verteidiger stabilisierte die Defensive der Zürcher und erzielte drei Tore. (ram/sda)

Saisonende für Berns Rüfenacht

Thomas Rüfenacht vom SC Bern verpasst den Rest der Saison. Die vergangenen Juni erlittene Knieverletzung hatte dem 36-jährigen Stürmer in der laufenden Meisterschaft bloss acht Einsätze ermöglicht, weshalb er im November operiert wurde. Beim Trainingsaufbau in den vergangenen Wochen zeigte sich jedoch, dass Belastungen nach wie vor Beschwerden nach sich ziehen. Rüfenacht richtet nun den Fokus auf die kommende Saison. (ram/sda)

Cologna verpasst Top-10-Platz

Dario Cologna ist ist an der Nordisch-WM in Oberstdorf über 15 km nach ansprechendem Start weit davon entfernt, eine Überraschung zu schaffen. Der Bündner, über 15 km Skating schon drei Mal Olympiasieger, aber noch ohne Medaille bei Weltmeisterschaften, fiel auf der zweiten Streckenhälfte aus den Top 10 und musste sich letztlich mit Platz 13 begnügen.

Im Kampf um die Medaillen kam es wie im Skiathlon vom Samstag zum erwarteten Duell zwischen dem Russen Alexander Bolschunow und den Norwegern. Anders als am Wochenende musste sich Bolschunow aber geschlagen geben. Bis zur Wegmarke bei 6,6 km war der Sieger der Tour de Ski auf Goldkurs, doch dann verliessen ihn die Kräfte etwas – und die norwegische Armada übertrumpfte ihn. Am Ende fehlten Bolschunow 8 Sekunden zu einem Podestplatz.

Zu Gold lief letztlich Hans Christer Holund mit einem Vorsprung von 20 Sekunden auf Simen Hegstad Krueger. Die beiden hatten im Skiathlon hinter Bolschunow Bronze beziehungsweise Silber geholt. Den totalen, norwegischen Triumph komplettierte Harald Oestberg Amundsen. Alle fünf gestarteten Norweger liefen unter die besten sieben. (pre/sda)

Auftaktsieg für Golubic in Lyon

Viktorija Golubic erreicht beim WTA-Hallenturnier in Lyon die 2. Runde. Die Zürcherin schlägt die Weissrussin Vera Lapko 5:7, 6:4, 6:3. Golubic, die als Nummer 130 im Ranking 150 Plätze vor ihrer Gegnerin liegt, führte die Entscheidung im zweitletzten Game mit dem insgesamt 15. Servicedurchbruch in dieser Partie herbei. Im dritten Satz hatte sie zuvor eine 4:1-Führung nochmals aus der Hand gegeben.

Mit dem Sieg geht für Golubic ein langes Warten zu Ende. Letztmals hatte sie auf WTA-Stufe im vorletzten September eine Partie für sich entschieden. Im Turnier in Guangzhou in China bezwang sie im Viertelfinal die Chinesin Zhang Shuai. Nächste Gegnerin von Golubic ist Caroline Garcia. Gegen die Französin, die Nummer 47 der Welt, hat sie noch nie gespielt. (zap/sda)

Feuz hält sich im Training zurück

Die Schweizer halten sich im ersten Training für die zwei Weltcup-Abfahrten vom Freitag und Samstag in Saalbach-Hinterglemm noch zurück. Bestklassierter ist Stefan Rogentin im 15. Rang. Die Bestzeit stellte Matthias Mayer mit einem Hundertstel Vorsprung vor dem Italiener Dominik Paris auf. Mayer gehörte im Weltcup in diesem Winter bisher zu den beständigsten Speed-Spezialisten. An der WM war der Kärntner aber einer der Verlierer. Der zweifache Olympiasieger schaffte es auch in Cortina d'Ampezzo nicht, seine erste WM-Medaille zu gewinnen.

Rogentin büsste auf Mayer eine knappe Sekunde ein. Zurück auf der Rennpiste ist Mauro Caviezel. Der Bündner hatte nach seinem schweren Trainingssturz Anfang Januar an der WM nach seinem Ausscheiden im Super-G auf weitere Einsätze verzichtet. Beat Feuz nutze die erste Trainingsfahrt wie gewohnt, um sich mit den Bedingungen vertraut zu machen. Der Emmentaler war gut zwei Sekunden langsamer als Mayer. Saalbach-Hinterglemm springt als Ersatzort für die Abfahrt und den Super-G in Kvitfjell in Norwegen und für eine der zwei Abfahrten in Wengen ein. (pre/sda)

Super-G-Bronze für Gaël Zulauf

Gaël Zulauf sorgt an der Junioren-WM in Bansko für einen aus Schweizer Sicht erfreulichen Auftakt. Der Waadtländer wird im Super-G Dritter. Es war eine knappe Entscheidung im ersten Rennen der Nachwuchs-Titelkämpfe in Bulgarien. Zulauf verpasste den Titel um lediglich fünf Hundertstel. Der neue Weltmeister, der knapp 20-jährige Italiener Giovanni Franzoni, lag vier Hundertstel vor dem zweitplatzierten Österreicher Lukas Feuerstein.

Mit seinem ersten Medaillengewinn holte Zulauf nach, was er vor einem Jahr knapp verpasst hatte. An der Junioren-WM in Narvik in Norwegen war er mit zwei Hundertsteln Rückstand auf den 3. Platz Vierter geworden. Im Aufgebot von Swiss-Ski hatte Zulauf erst nachträglich einen Platz erhalten. Er rückte für Alexis Monney nach. Für den Freiburger, der im letzten Jahr Gold in der Abfahrt gewonnen hatte, kamen Renneinsätze nach seinem Sturz in einer FIS-Abfahrt von Mitte Februar in Sella Nevea zu früh. (pre/sda)

