All good things take a little bit of time 😎@PeccoBagnaia is a winner in 2022! 🏆#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/DEy94JeUZs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 1, 2022

(Ducati) fährt imvon der Pole-Position zum Sieg. Der 25-jährige Italiener, der zuvor in fünf Saisonrennen noch nie die Top 3 erreichte hatte, ist der bereits fünfte verschiedene Sieger in dieser MotoGP-Saison. Bagnaia zeigte in Jerez auf dem Weg zu seinem 15. GP-Sieg ein fehlerfreies Rennen, obwohl während der gesamten Renndistanz in seinem Rücken Weltmeister(Yamaha) auf eine Chance zum Überholen lauerte. Im Ziel lag der Franzose um weniger als drei Zehntel hinter dem letztjährigen WM-Zweiten.Wie vor Wochenfrist in Portimão klassierte sichauf der Aprilia als Dritter. Der Spanier lag nach den 25 Runden auf dem Circuit in Andalusien allerdings bereits zehn Sekunden hinter dem Spitzenduo zurück. Mit Rang 4 fuhr sein Landsmann, der in der Schlussphase des Rennens einen Sturz mirakulös verhinderte, das beste Saisonergebnis heraus. Im WM-Klassement baute Quartararo seine Führung mit nun 89 Punkten aus. Neu Zweiter ist Espargaro (82), der den zuvor mit Quartararo punktgleich führenden Spanier(69) überholen konnte. Der Suzuki-Werkfahrer blieb in Jerez nach einem Ausritt ins Kiesbett ohne Punkte. (pre/sda)